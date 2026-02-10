Премьер Грузии: главная задача — искоренить, обнулить бедность в стране

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главной задачей правительства является искоренение бедности в стране.



При этом политик говорит о том, что на это влияет экономический рост в Грузии, и, по его словам, власти сохраняют высокие темпы роста.



«На сокращение бедности в первую очередь влияет экономический рост. В прошлом году нам удалось сохранить высокие темпы экономического роста. По данным за прошлый год, экономический рост составил 7,5%, и, естественно, в таких условиях бедность снижается <…>.



Нашей главной задачей является полное искоренение, обнуление бедности в Грузии — мы думаем, что на это уйдет несколько лет, учитывая те темпы, которые мы имеем с точки зрения экономического роста», — заявил Кобахидзе.



Напомним, прогнозируемый темп экономического роста в 2026 году, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, составляет 5%.



Данные Грузстата (службы статистики страны) таковы:



в 2020 году в Грузии наблюдался спад на 6,3% из-за пандемии коронавируса;

в 2021 году, в условиях восстановления после Covid-19 в мире, экономика страны выросла на 10,6%;

в 2022 году, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину и частичной перестройки торговых потоков, а также миграции российских граждан и притока капитала, экономика Грузии выросла на 11%;

в 2023 году экономика продолжила расти — на 7,8%;

в 2024 году темпы роста вновь увеличились — рост ВВП составил 9,4%.

хотя в ноябре-декабре 2024 года экономика Грузии выросла всего на 7,5 и 6,7% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что к концу 2024 года — наряду с антиправительственными демонстрациями протеста и крайне напряженными отношениями с Западом — экономический рост замедлится.



