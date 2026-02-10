Грузия расследует обстоятельства возвращения и смерти женщины, бежавшей из Чечни

10.02.2026 15:10





м, что информация о ее сексуальной ориентации стала известна некоторым людям, в том числе ее двоюродным братьям, и что угроза исходила именно от них и от ее собственного брата. Она уехала в Стамбул, а затем отправилась в Грузию с намерением позже выехать в другую безопасную страну.



По прибытии в Тбилиси ей сообщили, что в России против нее якобы возбуждено уголовное дело по обвинению в финансировании терроризма, что осложнило ее планы дальнейшего путешествия.



Оздамирова рассказала активистам, что угрозы в ее адрес были связаны с ее деловой деятельностью: ее братья избили женщину, потому что ее деловые партнеры были должны деньги инвесторам, и обвинили Оздамирову в краже.



Отдельно от этого, дядя Оздамировой, Али Асаев, проживающий в Баку, убедил ее отложить запланированную поездку. Позже он прибыл в аэропорт Тбилиси и предложил ей помощь в перелете в Дубай, по сообщениям, сказав, что «решит проблемы с пересечением границы». Правозащитники предупредили Оздамирову, что такое предложение может быть ловушкой, но она решила довериться ему.



После этого Оздамирова, по сообщениям, была вывезена в Россию. 12 ноября 2025 года ее семья провела похороны в Чечне, заявив, что она умерла от естественных причин.



В обращении к грузинским властям были перечислены другие родственники — в том числе двоюродные братья Роман и Исмаил Оздамировы, а также ее брат Саид-Магомед Оздамиров — как потенциально причастные к возможному похищению и убийству.



Оздамирова родилась во влиятельной и богатой семье: ее отец, Усман Оздамиров, был близок к Кадырову и занимал должность заместителя министра физической культуры и спорта Чечни. До этого он был главой Гудерменского района.



Оздамирова была в хороших отношениях с родителями: она не подвергалась домашнему насилию или ограничениям с их стороны.



После смерти отца в 2020 году не осталось никого, кто мог бы защитить Оздамирову от братьев, которые недовольны ее образом жизни. Один из ее братьев работает заместителем главы администрации, а двоюродные братья работают в сфере безопасности. Братья также связаны с Кадыровым и его окружением. Среди родственников Оздамировой есть также люди, близкие к чеченскому депутату Адаму Делимханову.



Прокуратура Грузии подтвердила, что получила обращение правозащитников и начала расследование. Официальных выводов по делу пока не сделано.



Правозащитные организации на протяжении многих лет привлекают внимание к случаям насилия в отношении женщин из Северного Кавказа, которых родственники обвиняют в «бесчестном поведении». В таких ситуациях часто используется термин «убийства в защиту чести», когда близкие родственники считают приемлемым наказать женщину за отказ следовать традиционным нормам.



Исследование правозащитной организации «Правовая инициатива» выявило 39 случаев убийств на почве чести в период с 2012 по 2017 год — 22 случая были зафиксированы в Дагестане, два — в Ингушетии и девять — в Чечне. Организация отметила, что реальное число таких убийств, вероятно, намного выше, чем зафиксированное в исследовании.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





