Папуашвили: От ультралибералов мы слышим, что рынок сам все регулирует, но это не так, наоборот – свободный рынок имеет свои недочеты


11.02.2026   12:14


От ультралибералов мы слышим, что рынок сам все регулирует, но в действительности это не так. Рынок регулирует не всё и, наоборот, свободный рынок имеет свои недочеты - используя его, могут быть заключены сделки картельного характера или возникнуть монополии, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, свободный рынок имеет свои минусы, государство же наделено функцией по их исправлению.

« От ультралибералов мы слышим, что рынок сам все регулирует, но в действительности это не так. Рынок регулирует не всё и, наоборот, свободный рынок имеет свои недочеты - государство же наделено функцией по их исправлению. Мы видим, что. Такое то же происходит при свободном рынке, и для этого нужно государство, чтобы выявить и исправить эти минусы. В этом состоит наша задача – будет интенсивная работа, все будет публичным, будут вовлечены представители бизнеса, а также заслушаны мнения экспертов. Мы все, вместе с нашим населением, примем решение – какими путями действовать», - заявил Папуашвили.


