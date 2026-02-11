Папуашвили: В заявлении СГБ указано, каковыми были цель, основание и содержание визита Мамуки Мдинарадзе в США

11.02.2026 14:00





Деловые отношения между различными государственными институтами продолжаются - в заявлении Службы государственной безопасности Грузии указано, каковыми была цель визита, его основание и содержание. Визит касался сотрудничества между службами безопасности, - так председатель парламента Шалва Папуашвили ответил на вопрос журналистов о визите главы СГБ Мамуки Мдинарадзе в США.



По его словам, сотрудничество служб безопасности США и Грузии важно на фоне существующих сегодня глобальных вызовов.



«Мы говорили, что деловые отношения между различными государственными институтами продолжаются. Вы видели заявление Службы государственной безопасности. Речь шла о сотрудничестве в сфере безопасности. Для нас важно сотрудничество служб безопасности США и Грузии на фоне тех вызовов, которые сегодня существуют глобально, а также в контексте политики, которую проводит США с целью сокращения конфликтов и обеспечения мирного развития. Наши деловые и служебные отношения имеют большое значение», - заявил Папуашвили.



Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли во время визита Мамуки Мдинарадзе в США вопрос снятия санкций с почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, председатель парламента отметил, что «в заявлении СГБ изложены цель, основания и содержание визита».



«В заявлении Службы государственной безопасности указано, каковы были цель, основание и содержание визита. Визит касался сотрудничества между службами безопасности, особенно с учётом региональных вызовов, чтобы с точки зрения безопасности были обеспечены интересы обеих стран. Как и в частных отношениях, так и в межгосударственных отношениях - принимающая сторона приглашает гостя», — заявил Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





