Парулава: Мы призываем Мамуку Мдинарадзе объяснить обществу цель своего визита в США и с кем он встречался

11.02.2026 14:00





«Пусть объяснят обществу, с какой целью Бидзина Иванишвили направил Мамуку Мдинарадзе в США и с кем у него были встречи», — заявил член партии «За Грузию» Георгия Гахария, депутат Гига Парулава.



По его словам, визит руководителя Службы государственной безопасности (СГБ) Мамуки Мдинарадзе в США связан с интересами Бидзины Иванишвили.



«Несколько дней назад мы проинформировали общество о том, что руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе был направлен Иванишвили в Соединённые Штаты в качестве посланника. Тогда СГБ немедленно опровергла эту информацию, а сегодня сами подтвердили ту ложь, которую тогда озвучили. Пусть будут добры и объяснят обществу, с какой целью Иванишвили направил Мдинарадзе и с кем он встречался в Америке.



Разумеется, речь идёт прежде всего о личных интересах Иванишвили. Мы призываем СГБ и Мамуку Мдинарадзе объяснить обществу, с какой целью он находился там и с кем проводил встречи. Дождёмся реакции СГБ», — отметил Фарулава.



Для справки: 4 февраля депутат от партии «За Грузию» Гига Парулава заявил, что глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе находится в Соединённых Штатах Америки. Аналогичную информацию в тот же день распространил ещё один член партии — Георгий Шарашидзе. В СГБ не подтвердили распространённую информацию о том, что 4 февраля Мамука Мдинарадзе находился в США.



В то же время сегодня Служба государственной безопасности распространила информацию, согласно которой руководитель ведомства Мамука Мдинарадзе находился в США с рабочим визитом с 7 по 10 февраля.





