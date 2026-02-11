Петер Фишер: В отношении санкций у вас должны быть реалистичные ожидания, мы не можем ввести санкции только потому, что нам кто-то не нравится

В отношении санкций необходимо иметь реалистичные ожидания, - заявил в эксклюзивном интервью «Интерпрессньюс» посол Германии Петер Фишер, где разъяснил специфику механизма введения санкций.



Как отметил Петер Фишер, Германия и Европейский союз не могут вводить санкции против людей и членов их семей лишь на основании того, что считают их недружественными или наносящими вред - для этого необходимы твердые правовые основания.



«Я хотел бы сказать принципиальную вещь о санкциях, поскольку этот вопрос поднимается в каждом диалоге, который у меня был с гражданами Грузии. Важно иметь реалистичные ожидания в отношении санкций. Прежде всего, следует отметить, что для одного государства или для такой организации, как Европейский союз, абсолютно исключительным случаем является введение санкций против граждан другого государства за действия, совершенные ими в своей стране или за пределами нашей страны. Мы называем это экстерриториальной юрисдикцией. Это исключение, которое не должно становиться правилом. Германия заботится о Германии, Европейский союз - о Европейском союзе, а Грузия - о Грузии. Таким образом, во-первых, это исключение, а во-вторых, оно возможно только при наличии правовых оснований. Такими основаниями может быть нарушение международного соглашения, нарушение прав человека, ведение войны против другого государства, что также является нарушением международного права, владение или применение запрещенного оружия, а также нарушение международных санкционных режимов. Кроме того, должны существовать убедительные доказательства того, что подобное нарушение имело место, и этих доказательств должно быть достаточно для их подтверждения в суде. Мы не хотим и юридически не можем вводить санкции против людей только потому, что считаем их недружественными или наносящими вред. Проще говоря, лишь из-за того, что кто-то нам не нравится, мы не можем вводить против него санкции - это незаконно. Мы этого не делаем. Мы также не можем вводить санкции против членов семьи человека, если нет доказательств, что именно этот член семьи нарушил те правовые основания, о которых я уже говорил.



Я хотел бы повторить для моих грузинских друзей: да, это инструмент, который используется, это эффективный инструмент, но это не быстрый инструмент. Посмотрите на Россию, которая находится под санкциями, на Иран, на Северную Корею, которые находятся под очень жесткими санкциями, однако они до сих пор не прекратили свою незаконную деятельность. Таким образом, санкции - это не универсальное решение всех проблем. В отношении санкций необходимо иметь реалистичные ожидания», - заявил Петер Фишер.



