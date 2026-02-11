Временная парламентская комиссия обращается к председателю парламента с инициативой пригласить международную компанию для подготовки рекомендаций по ценообразованию

11.02.2026 16:37





Временная парламентская комиссия по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо обращается к председателю парламента Грузии с инициативой пригласить международную компанию параллельно с работой комиссии.



По словам председателя комиссии Шоты Берекашвили, цель приглашения международной компании — изучение существующих вызовов и выработка соответствующих рекомендаций.



Как пояснил Берекашвили, на данном этапе речь идёт только об исследовании сектора продовольственных товаров и товаров первой необходимости, который является крайне важным и составляет примерно 20% экономики Грузии.



Шота Берекашвили отметил, что для отбора международной компании будет объявлен тендер.



Члены парламентской комиссии поддержали данную инициативу.



«Мы обращаемся к председателю парламента Грузии с инициативой, чтобы парламент параллельно с работой нашей комиссии пригласил международную компанию, имеющую хороший опыт, так сказать, в секторе товаров первой необходимости и продовольственных товаров. Следует пригласить такую компанию, чтобы она параллельно изучила структуру нашего сектора, бизнес-процессы, существующие проблемы, сравнила структуру рынка Грузии с аналогичными странами и другими государствами и подготовила свои рекомендации. Это будет очень хорошим шагом, поскольку параллельно с работой нашей комиссии у нас появится документ, возможно, с иным взглядом, внешней оценкой, который в итоге существенно поможет работе нашей комиссии и достижению результатов», — заявил Шота Берекашвили.



Следующее заседание парламентской комиссии по вопросам потребительских цен состоится в пятницу, 13 февраля.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





