Кобахидзе: Выражаю сожаление по поводу трагедии, вызванной массовой стрельбой в Канаде
11.02.2026 16:38
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе откликнулся в социальной сети X на трагедию, произошедшую в Канаде.
«Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, вызванной массовой стрельбой в Канаде. Наши мысли — с пострадавшими и со всеми канадцами, которые скорбят из-за этой тяжёлой трагедии», — отметил премьер-министр.
