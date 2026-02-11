Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Выражаю сожаление по поводу трагедии, вызванной массовой стрельбой в Канаде


11.02.2026   16:38


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе откликнулся в социальной сети X на трагедию, произошедшую в Канаде.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, вызванной массовой стрельбой в Канаде. Наши мысли — с пострадавшими и со всеми канадцами, которые скорбят из-за этой тяжёлой трагедии», — отметил премьер-министр.


