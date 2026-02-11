Кобахидзе: Выражаю сожаление по поводу трагедии, вызванной массовой стрельбой в Канаде

11.02.2026 16:38





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе откликнулся в социальной сети X на трагедию, произошедшую в Канаде.



«Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, вызванной массовой стрельбой в Канаде. Наши мысли — с пострадавшими и со всеми канадцами, которые скорбят из-за этой тяжёлой трагедии», — отметил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





