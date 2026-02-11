Посол Германии: ЕС не вводит санкций потому, что «кто-то не нравится» — для этого нужны основания

Посол Германии Петер Фишер заявил агентству IPN, что ЕС не вводит санкции против стран, людей и членов их семей лишь на основании того, что считают их недружественными или наносящими вред. Дипломат подчеркнул, что для этого необходимы твердые правовые основания.



Фишер акцентировал, что необходимо иметь «реалистичные ожидания в отношении санкций». Введение санкций для ЕС или страны-члена ЕС — это «абсолютно исключительный случай» за действия, совершенные гражданами конкретной страны в своем государстве или за пределами вводящей санкции страны.



«Мы называем это экстерриториальной юрисдикцией. Это исключение, которое не должно становиться правилом. Германия заботится о Германии, Европейский союз — о Европейском союзе, а Грузия — о Грузии. Таким образом, во-первых, это исключение, а во-вторых, оно возможно только при наличии правовых оснований.



Такими основаниями может быть нарушение международного соглашения, нарушение прав человека, ведение войны против другого государства, что также является нарушением международного права, владение или применение запрещенного оружия, а также нарушение международных санкционных режимов», — заявил посол.



Фишер добавил, что важно иметь убедительные доказательства того, что подобное нарушение имело место, и этих доказательств должно быть достаточно для их подтверждения в суде.



«Мы не хотим и юридически не можем вводить санкции против людей только потому, что считаем их недружественными или наносящими вред. Проще говоря, лишь из-за того, что кто-то нам не нравится, мы не можем вводить против него санкции — это незаконно. Мы этого не делаем. Мы также не можем вводить санкции против членов семьи человека, если нет доказательств, что именно этот член семьи нарушил те правовые основания, о которых я уже говорил», — отметил он.



Немецкий дипломат привел в пример Россию, Иран и Северную Корею, где явно прослеживается, что санкции — это эффективный инструмент, но это не «мгновенный инструмент».



«Посмотрите на Россию, которая находится под санкциями, на Иран, на Северную Корею, которые находятся под очень жесткими санкциями, однако они до сих пор не прекратили свою незаконную деятельность. Таким образом, санкции — это не универсальное решение всех проблем. В отношении санкций необходимо иметь реалистичные ожидания», — заявил Фишер.





