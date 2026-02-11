ЕС утвердил приостановку безвиза для диппаспортов и служебных паспортов Грузии

Евросоюз принял решение о приостановке действия безвизового режима для дипломатических и служебных паспортов Грузии — для представителей политического истеблишмента и чиновников страны, соответственно. Об этом пишет Рикард Йозвиак, главред европейского бюро «Радио Свобода».



Эта мера — уточняем — не распространяется на обычных граждан Грузии.



Против из 27 стран-членов ЕС проголосовали только Венгрия и Словакия. Однако теперь и они обязаны будут действовать в рамках принятого объединения решения.



«Сделано! Государства-члены проголосовали за приостановку визового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Только Венгрия и Словакия проголосовали против. Вступает в силу в начале марта», — пишет он в сети Х.



Напомним, в 2025 году Совет ЕС частично приостановил действие соглашения об облегченном визовом режиме для владельцев дипломатических паспортов Грузии. И тогда каждая страна Евросоюза сама могла — в индивидуальном порядке — принимать решение, вводить или не вводить режим виз.



Решение Брюсселя было вызвано критикой властей Грузии в адрес ЕС, и напротив. Тбилиси должен изменить политику, говорили в Брюсселе, а позже — прямо указывали, что Грузия должна вернуться на европейский путь развития.



К концу июня 2025 года подобный визовый режим уже ввели ряд стран ЕС: Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Франция, Бельгия и Италия. В том числе — Чехия. Остальные, за исключением Венгрии, находились на разных стадиях его внедрения.



В «Грузинской мечте» тогда это решение Брюсселя назвали «позором» и нарушением международного права со стороны Евросоюза.





