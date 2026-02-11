Кобахидзе: Грузия на конференции будет представлена министром иностранных дел

11.02.2026 16:49





Иракли Кобахидзе сообщил, что правительство получило приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но он не поедет.



Грузия на конференции будет представлена министром иностранных дел Макой Бочоришвили.



В отчете конференции за 2026 год отмечается давление на международные нормы и альянсы, растущая геополитическая фрагментация и кризис доверия между США и Европой. Особое внимание уделяется войне России против Украины, поддержке обороны, сдерживанию агрессии и укреплению стабильности.



В этом году в конференции также примут участие лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская и сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.



В прошлом году правительство «Грузинской мечты» в конференции участия не принимало, так как приглашение не поступило. «Даже если бы оно было, мы не смогли бы поехать», — сообщил в 2025 году представитель Администрации правительства, однако на дополнительные вопросы не ответил. В 2025 году в конференции участвовали 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили и бывший премьер-министр Гиорги Гахария.



Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года и является одной из ведущих мировых площадок по вопросам международной безопасности. На ней собираются лидеры более 60 стран, министры иностранных дел и обороны, представители военной сферы, бизнеса и гражданского общества, а также руководители НАТО, ЕС и ООН, чтобы обсудить глобальные вызовы безопасности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





