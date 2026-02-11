Президент Хорватии Зоран Миланович посетит Грузию

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович посетит Грузию с официальным визитом с 11 по 13 февраля в сопровождении своей супруги Сани Мусич Миланович и делегации. Михеил Кавелашвили, примет Зорана Милановича в Президентском дворце, где состоится официальная церемония приветствия. Запланированы встречи один на один и расширенные встречи между Михеилом Кавелашвили и Зораном Милановичем, после которых будет сделано совместное заявление для СМИ. Также в рамках визита президент Республики Хорватия встретится с премьер-министром коалиции «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.



BM.GE представляет экономические отношения между Грузией и Хорватией в цифрах.



Торговля



Экономические связи между двумя странами наиболее активны в сфере торговли, в частности в области импорта.



В 2025 году товарооборот между Грузией и Хорватией вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных 22,7 млн долларов. Этот показатель растет с 2021 года. Товарооборот почти полностью обеспечивается импортом. В прошлом году импорт составил 21,8 млн долларов, а экспорт — всего 852,3 тыс. долларов.



Согласно данным за 2025 год, в пятерку лидеров импорта из Хорватии входят:



• Шоколад и другие готовые пищевые продукты, содержащие какао — 7,3 млн долларов;

• Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, торты и другие хлебобулочные изделия — 2,2 млн долларов;

• Сборные строительные конструкции — 1,4 млн долларов;

• Костюмы, комбинезоны, брюки и шорты для женщин или девочек — 943,2 тыс. долларов;

• Продукты, используемые в качестве корма для животных — 753,4 тыс. долларов.



Что касается экспорта, то цифры следующие:



• Орехи и другие сухофрукты — 394,8 тыс. долларов;

• Контейнеры для транспортировки или упаковки товаров, из пластмассы — 169,2 тыс. долл. США;

• Инструменты и приборы для использования в медицине или ветеринарии — 125 тыс. долл. США;

• Прицепы, полуприцепы и аналогичные дорожные транспортные средства; их части — 64,4 тыс. долл. США;

• Бюстгальтеры, корсеты и аналогичные трикотажные изделия — 25,5 тыс. долл. США.



Инвестиции



Как и в случае с торговлей, объем прямых инвестиций Хорватии в Грузию невелик. Согласно официальной статистике, приток инвестиций из этой страны ЕС начался в 2017 году, а самый высокий показатель, превышающий 2 млн долларов, был зафиксирован в 2018 году. В 2024 году инвестиции из Хорватии составили 248,1 тыс. долларов, а за первые девять месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции из Хорватии были зафиксированы с отрицательным знаком и составили -26,6 тыс. долларов.



Туризм



Число посещений Грузии из Хорватии, как до, так и после пандемии, не особенно высоко. Наибольшее число, 2011 посещений, было зафиксировано в 2019 году. С 2021 года это число растет, и в 2025 году было зарегистрировано 1940 посещений.



Денежные переводы



В 2025 году объем денежных переводов из Хорватии составил 769,3 тыс. долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, хотя это составляет незначительную долю от общего объема денежных переводов (0,02 %).







