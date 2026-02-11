Посол Германии: Если Грузия выберет другой путь, мы внесем коррективы, уже наблюдается откат

11.02.2026 17:07





Посол Германии в Грузии Петер Фишер прокомментировал свой отзыв на консультации МИДом Германии в октябре 2025 года. Он разъяснил послания, которые он получил от правительства своей страны. Фишер отметил, что самой важной просьбой официального Берлина является прекращение дезинформационных атак на посла Германии, Европейский союз и саму Германию.



Немецкий дипломат пояснил, что в отзыве для консультаций «нет ничего секретного»: это протест или несогласие, которое Берлин выразил официальному Тбилиси.



«Основной причиной были постоянные дезинформационные атаки против Германии и ЕС, а также посла Германии в Грузии. Это добавило беспокойства по поводу развития событий в законодательном направлении. Я провел в Германии чуть больше 3 недель. Я поговорил со всеми соответствующими министерствами на высоком уровне, я поговорил с министром иностранных дел Германии, поговорил с членами парламента, и директива состояла в том, чтобы дать понять, что дверь для членства Грузии в ЕС остается открытой, что статус кандидата в ЕС никуда не делся, что ЕС — это надежный союз: если кандидат отдаляется, то мы все же надеемся, что он еще может вернуться», — заявил Петер Фишер.



Дверь для Грузии открыта для ее возвращения на путь евроатлантической интеграции, подчеркнул дипломат.



«Это наше желание, это то, над чем я должен работать, и это будет оптимальным решением. Если Грузия выберет другой путь, Германия должна будет внести коррективы в отношения, потому что членство в ЕС — это нечто уникальное и особенное, это самый высокий уровень интеграции, который только можно себе представить», — указал он.



Дипломат заявил, что, если Грузия выберет другой путь — это будет выбором Грузии, и Германия не будет настаивать на том, чтобы страна вступила в ЕС.



«Но мы внесем коррективы, потому что по сравнению с членством в ЕС, по сравнению с тем путем, по которому вы шли, это будет спад, отношения будут менее интенсивными, это очевидно и у нас уже есть откат.



По мере того, как вы приближаетесь к ЕС, мы говорим — больше для большего; по мере того, как вы становитесь ближе, отношения становятся теснее, все виды сотрудничества укрепляются.



Чем дальше от ЕС — тем меньше для меньшего. Моя директива состоит в том, чтобы помочь организовать этот процесс — с наилучшими намерениями, но готовясь к худшему и принимая все так, как есть в Грузии.



Мы не определяем курс Грузии, мы смотрим на данность и справляемся с этим. И еще одной директивой и просьбой Германии к Грузии было прекратить дезинформационные атаки на Германию, ЕС, посла Германии, но, к сожалению, эта просьба не была удовлетворена», — заявил посол Германии.



Петер Фишер добавил, что общественность Грузии заметила бы, что в последнее время больше нет встреч на высоком уровне с представителями «Грузинской мечты», поскольку, продолжил он, встречи на высоком уровне проводятся тогда, когда есть позитивная повестка дня. Однако сегодня ее нет



По его словам, он знаком с очень многими лидерами «Грузинской мечты», и ранее они сидели за «столом», произносили тосты за дружбу, партнерство, европейское будущее Грузии, а теперь «многие из них больше не хотят со мной дружить».



«У меня такое чувство, что появление со мной больше не выгодно из-за того безумного нарратива — о том, что Германия и ЕС плохие», — говорит дипломат.



Фишер отметил, что не воспринимает критику «Мечты» на личный счет, поскольку это — нападки на посла ФРГ, а на его месте мог быть кто-то другой.



Посол отметил, что в Грузии у него много друзей, которые выражают свою благодарность Германии, благодарят его, заявляя о желании стать частью ЕС.





