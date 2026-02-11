|
Евросоюз приостановил безвиз для грузинских чиновников
11.02.2026 17:07
Евросоюз принял решение о приостановке действия безвизового режима для дипломатических и служебных паспортов Грузии. Об этом пишет Рикард Йозвиак, главред европейского бюро «Радио Свобода».
Эта мера не распространяется на обычных граждан Грузии.
Против из 27 стран-членов ЕС проголосовали Венгрия и Словакия, однако и они будут обязаны действовать в рамках общего решения.
Решение вступает в силу в начале марта.
Ранее аналогичные меры в отношении Грузии в одностороннем порядке ввели страны Балтии, Румыния, Болгария, Чехия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Бельгия и Италия.
В декабре Еврокомиссия предупредила Тбилиси о возможности запуска мер по новому механизму в отношении страны.
Там заявили, что Грузия существенно отклонилась от обязательств, взятых при получении безвиза: Тбилиси не выполнил почти ни одной рекомендации Брюсселя и в 2024–2025 годах допустил «резкий откат» в сфере прав человека и управления. Комиссия также отметила давление на гражданское общество, ограничения для СМИ и протестующих, отсутствие прогресса в сближении визовой политики с ЕС.
Еврокомиссия (ЕК) допустила, что в будущем, если ситуация не изменится, Грузии может грозить полная остановка безвизового режима с ЕС.
