По информации ОБСЕ, сегодня начнет работу миссия экспертов “Московского механизма” по Грузии


11.02.2026   20:53


Сегодня начнет работу миссия экспертов »Московского механизма» ОБСЕ по Грузии. Указанную информацию распространяет ОБСЕ/БДИПЧ.

»Сегодня [11 февраля] начнет работу миссия экспертов »Московского механизма» ОБСЕ по Грузии», - говорится в заявлении.

Напомним, что 29 января 23 страны-члена ОБСЕ задействовали в отношении Грузии »Московский механизм», »для того, чтобы оценить выполнение Грузии обязательств, взятых на себя в рамках ОБСЕ с особым фокусом на события с осени 2024 года».


