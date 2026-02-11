По информации ОБСЕ, сегодня начнет работу миссия экспертов “Московского механизма” по Грузии

11.02.2026 20:53





Сегодня начнет работу миссия экспертов »Московского механизма» ОБСЕ по Грузии. Указанную информацию распространяет ОБСЕ/БДИПЧ.



»Сегодня [11 февраля] начнет работу миссия экспертов »Московского механизма» ОБСЕ по Грузии», - говорится в заявлении.



Напомним, что 29 января 23 страны-члена ОБСЕ задействовали в отношении Грузии »Московский механизм», »для того, чтобы оценить выполнение Грузии обязательств, взятых на себя в рамках ОБСЕ с особым фокусом на события с осени 2024 года».





