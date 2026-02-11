Каладзе: В 2008 году при мне Берлускони позвонил Путину. Вскоре был подписан мирный договор

11.02.2026 20:54





Генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью итальянскому СМИ заявил, что во время российско-грузинской войны августа 2008 года он встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и попросил его «сделать что-нибудь».



По словам Каладзе, тогдашний глава итальянского кабмина позвонил нынешнему президенту РФ Владимиру Путину. Вскоре соглашение о мире было подписано. Мэр Тбилиси подчеркнул, что для него Берлускони был «великим человеком».



«Конечно. Расскажу вам одну историю: в 2008 году в Грузии шла война, ситуация была ужасная. Я пошел к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным, и спросил его, может ли он что-нибудь сделать.



Он позвонил ему в моем присутствии, и вскоре был подписан мирный договор.



Для меня Сильвио был не только великим <председателем Совета министров>, предпринимателем и политиком. Прежде всего, он был для меня великим человеком», — заявил Каладзе.



Напомним, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент России Владимир Путин многие годы поддерживали близкие отношения и даже называли друг друга друзьями — они не раз встречались, в том числе и в неформальной обстановке. В 2015 году Берлускони приезжал к Путину в аннексированный Крым.



Итальянский премьер считался одним из самых последовательных сторонников укрепления связей Европы с Россией.



В апреле 2022 года бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что «разочарован» президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом Берлускони отреагировал на свидетельства зверств российской армии в Буче и других городах Украины.



Спустя почти три месяца после вторжения России в Украину Берлускони заявил, что Европа должна убедить Киев принять требования по урегулированию конфликта, выдвинутые Москвой. Попав под огонь критики, Берлускони впоследствии отказался от своих слов и призвал стороны к миру.



В октябре 2022 года в Италии разгорелся скандал из-за аудиозаписи выступления Берлускони. Судя по публикации газеты La Presse, он рассказал однопартийцам, что обменивался с президентом Путиным подарками в виде ящика водки и бутылок вина, а также «приятными письмами».



Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет. Причиной смерти названа хроническая лейкемия.



Берлускони был медиамагнатом, одним из богатейших людей Италии и долгожитель итальянской политики, дольше всех в стране проработавший на посту премьер-министра.



Политическую и бизнес-карьеру Берлускони сопровождали многочисленные скандалы, а его высказывания нередко становились объектом резкой критики. Итальянские СМИ писали, что противоречивая фигура политика вызывает у итальянцев либо восхищение, либо презрение.



СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





