Каха Каладзе о своих отношениях с бывшим премьер-министром Италии

11.02.2026 20:55





Мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport рассказал о своих отношениях с бывшим премьер-министром Италии и экс-владельцем «Милана» Сильвио Берлускони.

"Расскажу вам одну историю: в 2008 году в Грузии была война, ситуация была ужасная. Я пошел к Берлускони (я знал, что у него хорошие отношения с Путиным), я хотел попросить его, мог ли он что-нибудь сделать. Он позвонил по телефону у меня на глазах, и очень скоро было подписано соглашение. Сильвио для меня был не только великим президентом, предпринимателем и политиком. Для меня он был, прежде всего, большим человеком", - сказал Каха Каладзе в интервью.



Publika сообщает, что в 2008 году Каха Каладзе впервые сделал это заявление в интервью итальянскому информационному агентству ANSA. Позже эту информацию распространила ирландская общественная телерадиокомпания RTÉ на своем официальном сайте со ссылкой на ANSA. В материале, опубликованном RTÉ, говорилось, что Каладзе считал заслугой Сильвио Берлускони окончание августовской войны 2008 года, подчеркивал близкие отношения Берлускони с Владимиром Путиным и отмечал, что именно личное вмешательство Берлускони помогло прекратить войну между Грузией и Россией.



Каха Каладзе играл в итальянском "Милане" в 2001-2010 годах, в этот период владельцем клуба был тогдашний премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.





