Совет ЕС открыл путь к предоставлению помощи 8 государствам-членам для финансирования перевооружения

11 февраля Совет ЕС принял ряд имплементационных решений, предоставляющих финансовую помощь в рамках инициативы SAFE Бельгии, Болгарии, Кипру, Дании, Испании, Хорватии, Португалии и Румынии.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, передает "Европейская правда".



Вторая партия решений Совета по реализации финансовой помощи Эстонии, Греции, Италии, Латвии, Литве, Польше, Словакии и Финляндии была одобрена послами ЕС и, как ожидается, будет официально принята Советом 17 февраля.



"Сегодняшние решения показывают, что ЕС не только говорит о обороне, но и действует. С помощью SAFE мы укрепляем нашу безопасность там, где это наиболее важно", – сказал Василис Пальмас, министр обороны Кипра, который председательствует в Совете ЕС.



Решение является следствием положительной оценки Европейской Комиссией национальных планов инвестиций в оборону государств-членов. Оно открывает путь для первой волны доступных долгосрочных займов, которые будут предоставлены Комиссией, что позволит странам-участницам приобрести современное оборонное оборудование и повысить свою обороноспособность.



SAFE – это финансовый инструмент ЕС, поддерживающий государства-члены, желающие инвестировать в оборонное промышленное производство путем совместных закупок, сосредоточиваясь на приоритетных возможностях.



В конце января Европейская комиссия утвердила вторую группу национальных оборонных планов в рамках инициативы SAFE (Security Action for Europe), которая предусматривает выделение миллиардных кредитов восьми странам-членам для срочного усиления их боеготовности.



В частности, план Польши предусматривает получение почти 44 млрд евро – больше всего среди всех государств-участников программы.



15 января Еврокомиссия одобрила заявки первой группы стран ЕС на финансирование перевооружения.





