Бутикашвили: Выход из тюрьмы Ники Гварамия и Зуры Джапаридзе придаст протесту и нашим действиям новую энергию


12.02.2026   10:37


Выход из тюрьмы Ники Гварамия, в том числе и Зуры Джапаридзе (прим. лидеры коалиции «За перемены») придаст протесту и нашим действиям новую энергию – Мы используем эту возможность, пока они будут на свободе, так как знаем, что предъявлены новые обвинения. Мы должны сделать очень много для того, чтобы «Грузинской мечте» не удалось сделать то, что они задумали, - указанное заявление у Руставской тюрьмы, где ожидают выхода на свободу лидера «Коалиции за перемены» Ники Гварамия, сделал один из членов коалиции Георгий Бутикашвили.

По его словам, Ника Гварамия информирован о ситуации в стране, о том, как должен продолжится процесс делегитимации и несотрудничества с «Грузинской мечтой».

