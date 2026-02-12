В Хельсинкской комиссии обсудили грузинский кризис

12.02.2026 10:39





Хельсинкская комиссия США провела слушания по Грузии. Обсуждения в Вашингтоне, заявленные как брифинг о правах человека, стали жестким сигналом правящей партии: их участники заявили, что без реальных изменений рассчитывать на «перезагрузку» отношений с США не стоит.



Фоном для слушаний стали заявления «Грузинской мечты» о возможном улучшении отношений с американской администрацией, сменившейся более года назад. В Тбилиси в качестве признаков потепления называют встречи замглавы МИД с представителями Госдепа, контакты президента Михаила Кавелашвили с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, а также поездку в США главы СГБ Мамуки Мдинарадзе.



Стратегическое партнерство между странами заморожено второй год, решение было принято администрацией Джо Байдена. В правящей партии рассчитывают, что команда Дональда Трампа пересмотрит эту политику.



«Без внешнего гаранта процесс не сработает»

Приглашенный докладчик, научный сотрудник Университета Джорджа Мейсона Олеся Вартанян заявила, что без активной роли США устойчивой «перезагрузки» не будет.



По ее словам, ни один политический процесс в Грузии не будет успешным без «сильного внешнего гаранта», а санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили – один из рычагов давления. Уже действующие ограничения, считает Вартанян, оказывают на него «очевидное влияние» и должны использоваться стратегически в связке с дипломатией.



При этом она подчеркнула: даже санкций недостаточно, если не будет восстановлено доверие внутри страны. За последние два года, по ее словам, десятки людей арестовали, приняли спорные законы, многие уехали из страны. Выход – публичные расследования, амнистия или иные механизмы снижения напряжения.



«Члены «Грузинской мечты» должны понимать, что будут сталкиваться с нестабильностью, пока не выразят готовность к справедливому политическому процессу», – подчеркнула Вартанян.



Она напомнила, что Грузия уже проходила через политические кризисы – иногда с досрочными выборами, иногда с международным посредничеством, как это было при участии ЕС в 2020 года. Однако, указывает Вартанян, любой диалог бессмысленен, если у оппозиции нет реальной перспективы мирной смены власти.



«Несмотря на то что прошлый опыт дает нам важные уроки, один из главных заключается в том, что ни один из этих процессов не будет успешным, если у всех политических групп не будет реальной перспективы равного доступа к власти.



Политики могут бесконечно обсуждать избирательные реформы, но в этом не будет смысла, если правящая сила не проявит готовности делиться властью или уйти в отставку в случае поражения на выборах.



Участие в политическом процессе не имеет смысла, если не существует реального пути мирной смены власти», – отметила Вартанян.



«Фатальный изъян» и «авторитарный сценарий»

Гораздо жестче выступила другой докладчик, директор программ глобальной демократии Института Маккейна Лора Торнтон, в прошлом руководитель офиса NDI в Тбилиси.



По ее словам, «демократический откат» в Грузии начался не вчера. «Фатальный изъян» был заложен в самом начале правления «Грузинской мечты» и заключается в роли Бидзины Иванишвили, которого она назвала олигархом, разбогатевшим в России и не приверженным демократическим принципам.



Торнтон утверждает, что после распада широкой коалиции в 2015 году власть начала двигаться по знакомому «нелиберальному» сценарию: антизападная риторика, атаки на гражданское общество и СМИ, давление на институты сдержек и противовесов.



Согласно ее оценке, после полномасштабного вторжения России в Украину Грузия «фактически окончательно оторвалась от Запада и скатилась в авторитаризм». Она заявила, что Тбилиси остается «ключевым маршрутом обхода санкций для России» и при этом регулярно обвиняет США и ЕС в попытке втянуть страну во «второй фронт».



Отдельно Торнтон раскритиковала новые законы: от новой версии закона об «иноагентах» до рассматриваемых изменений в закон о грантах. По ее словам, ограничения на иностранное финансирование стали одними из самых жестких из тех, что она видела, и существенно осложнили работу независимых медиа и НПО.



Она также заявила о наличии в стране более ста политических заключенных и о «еженедельном принятии законов», которые, по ее мнению, нарушают международные обязательства Грузии.



Поддержку правительству – сократить, гражданскому обществу – увеличить

Торнтон полагает, что сейчас «Грузия является частью более широкой стратегии России» по «разрушению демократии и втягиванию прифронтовых страныв свою сферу влияния». Ситуация в стране, как ожидает докладчица, может «имееть эффект домино» и сказаться на безопасности в Черном море.



»Это скажется и на таких странах, как Армения, которая сейчас пытается вырваться из-под российского влияния после стольких лет. Это посылает сигнал не только России, но и другим автократиям, что Запад не защищает демократию. Разумеется, сокращение США финансирования USAID этому не помогает», – заявила она.



Торнтон сказала, что выступает за прекращение поддержки правительства Грузии со стороны США и одновременное многократное увеличение поддержки гражданского общества. По ее словам, доноры способны находить «креативные способы» финансирования даже в закрытых режимах.



«Возможно ли восстановление поддержки? Я бы сказала, что надеюсь на это. Я хочу полностью прекратить поддержку грузинского правительства, но втрое увеличить поддержку грузинского гражданского общества. Понимаю, что это очень сложно, как я уже описывала, из-за всех новых законов, но мы в этом очень хороши.



Соединенные Штаты и такие организации, как Национальный фонд в поддержку демократии, Германский фонд Маршалла, Сорос и другие, активно поддерживают небольшие организации гражданского общества в очень закрытых странах. Мы очень хорошо знаем, как это делать. Не хочу раскрывать методы и тактику, но мы можем поддерживать людей в закрытой среде и способны адаптироваться. Существуют способы продолжать поддержку гражданского общества и независимых медиа в Грузии», – заявила Торнтон.



В «Грузинской мечте» Торнтон ранее называли «представительницей Deep State» и обвиняли в желании вернуть к власти «Единое национальное движение». В партии даже предлагали запретить ей въезд в страну. Тем не менее именно оценки Торнтон прозвучали в Конгрессе в тот момент, когда Тбилиси рассчитывает на потепление отношений с Вашингтоном.



Слушания в Хельсинкской комиссии не означают немедленных решений – это площадка для обсуждения и выработки рекомендаций. Сам тон выступлений показывает: в экспертной среде, близкой к американскому истеблишменту, логика «нового начала» не доминирует, а восстановление отношений возможно только при устранении причин кризиса – от политических преследований до правил игры, допускающих сменяемость власти.





