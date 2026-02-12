Каладзе заявил, что помог остановить войну в 2008 году через звонок Берлускони Путину

Мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе утверждает, что будучи игроком футбольного клуба «Милан» сыграл важную роль в прекращении российско-грузинской войны 2008 года. Такое заявление он сделал в интервью итальянской La Gazzetta dello Sport.



По словам Каладзе, он воспользовался близкими отношениями с тогдашним премьером Италии Сильвио Берлускони и попросил того позвонить Владимиру Путину, который 17 лет назад возглавлял российское правительство.



«2008 году в Грузии была война, ситуация была ужасная. Я пошел к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным, и спросил, может ли он что-то сделать. Он позвонил [Путину] прямо передо мной, и вскоре после этого был подписан мир. Для меня Сильвио был не просто великим президентом, предпринимателем и политиком. Прежде всего для меня он был великим человеком», — сказал Каладзе.



Берлускони был владельцем «Милана» десятилетиями, а Каладзе провел в команде почти 10 лет, выиграв несколько чемпионатов Италии, Лигу чемпионов и другие трофеи.



В 2008 году Берлускони высказывался о российско-грузинской войне достаточно необычно для западного политика: он называл действия России ответом на провокации Грузии, критиковал «дезинформацию» о событиях на Кавказе и фактически поддерживал позицию Москвы. Это вызвало резкую реакцию Тбилиси и дипломатическое недовольство со стороны грузинских властей. Российский президент Дмитрий Медведев тогда благодарил Берлускони за «взвешенное мнение».



Фактическое соглашение о прекращении огня между Грузией и Россией, которое завершило пятидневную войну в августе 2008 года, было подписано 12 августа 2008 года без участия Берлускони. Посредником выступала Франция во главе с президентом Николя Саркози.





