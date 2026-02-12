Тбилисскую телевышку подсветили цветами иранского флага в годовщину Исламской революции

Главный символ грузинской столицы – тбилисскую телевышку на горе Мтацминда – в ночь на четверг подсветили цветами иранского флага по случаю празднования годовщины Исламской революции 1979 года.



Ровно 47 лет назад шах Мохаммад Реза Пехлеви был окончательно отстранен от власти, а аятолла Рухолла Хомейни провозгласил создание Исламской Республики. В результате революции Иран отказался от светской монархической модели государства и перешел к теократической системе, основанной на принципе верховенства духовного лидера. 11 февраля считается главным государственным праздником Ирана и символизирует этот политический и идеологический поворот.



В этом году подготовка к празднованиям проходила на фоне масштабных протестов в Иране с антирежимными лозунгами. Базирующееся в США Агентство новостей правозащитных активистов (Human Rights Activist News Agency, HRANA), сообщало, что при разгонах январских демонстраций погибли, как минимум, 7 тысяч человек, а более 11 тысяч человек получили ранения. Сообщается о свыше 51 тысячи задержанных, среди них 112 студентов. Хотя данные правозащитников разнятся, во всех случаях речь идет о тысячах жертв. В Иране да сох пор продолжаются задержания известных активистов и деятелей культуры.



Правительство «Грузинской мечты», поддерживающее с Тегераном довольно тесные контакты, воздержалось от оценок ситуации в стране. В мэрии Тбилиси объяснили подсветку телебашни «устоявшейся практикой».

«Как вы знаете, подобная практика существует уже много лет: когда к нам обращаются представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, мы всегда подсвечиваем башню цветами флага соответствующей страны. Таким образом, как и в предыдущие годы, в этом году башня была подсвечена цветами иранского флага», – сказали в пресс-службе мэрии.



Грузинская служба Радио Свобода обратила внимание, что в открытых источниках отсутствуют фотографии или сообщения о подобной подсветке в прошлые годы.



Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани заявил, что решение подсветить башню связано с «историческими отношениями между Ираном и Грузией и существующими добрыми связями между двумя народами». По его словам, это «ясный символ того, что уважение к современному Ирану официально признано на международном уровне».



Дипломат также сообщил, что 11 февраля заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия принял участие в праздничной церемонии, проходившей в посольстве. Моджани утверждает, что Дарсалия официально поздравил Иран с этой датой, назвав ее «символом исторического пути, национальной идентичности и развития страны». Также, по словам посла, Дарсалия подчеркнул наличие тесных экономических, культурных, научных и образовательных связей между двумя странами и поблагодарил Иран за поддержку, напомнив, что Тегеран был среди первых государств, признавших независимость Грузии.



МИД Грузии не распространял отдельной информации о встречах грузинских официальных лиц в этот день. На прошлой неделе Дарсалия находился в США с рабочим визитом. Неясно, обсуждал ли он на встречах в Вашингтоне контакты Тбилиси и Тегерана.



6 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о планах ввести дополнительные тарифы на импорт из стран, поддерживающих торговые отношения с Ираном.





