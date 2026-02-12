Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузию прибыл президент Хорватии


12.02.2026   10:41


Президент Хорватии Зоран Миланович вместе с Саней Мусич Миланович и делегацией прибыли в Грузию.

Хорватского президента во Дворце Орбелиани примет шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили.

МИД сообщает, что Милановича в аэропорту встретили министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и глава Администрации шестого президента Кетеван Квиникадзе.

Включая 13 февраля хорватский политик проведет встречи с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили и главой МИД страны Макой Бочоришвили.

Добавим, президент Миланович был переизбран на второй срок в январе 2025 года. Он имеет репутацию политика с неоднозначной позицией по России. Зоран Миланович официально осудил вторжение РФ в Украину, но критикует Киев.

Миланович критиковал Киев и до начала полномасштабной войны РФ против Украины. В январе 2022 года он назвал страну «самой коррумпированной в мире», а нарастающую эскалацию, которая позднее обернулась российским вторжением, — тем, что «происходит в прихожей России». Миланович критиковал предоставление военной помощи Киеву со стороны ЕС и введение санкций против Москвы.

В сентябре 2022 года хорватский президент охарактеризовал политику ЕС в отношении Украины как глупую и не отвечающую интересам ее членов. Он добавил, что Запад в течение восьми лет не смог заставить Украину соблюдать Минские соглашения.

Санкции в отношении Москвы хорватский президент считает «бессмысленными» и «абсурдными».

Зоран Миланович ранее заявлял, что Крым никогда больше не будет Украиной, обвиняя США в ведении «прокси-войны» против РФ.

Говоря о своей позиции, он подчеркивает, что не питает симпатии к Кремлю — только защищает интересы Хорватии, стремясь не допустить втягивания страны в войну.

Напомним, Хорватия 1 июля 2013 года вступила в ЕС, став 28-м государством-членом Евросоюза. С 1 января 2023 года страна присоединилась к Шенгенской зоне и еврозоне.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна