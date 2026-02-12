В Грузию прибыл президент Хорватии

12.02.2026 10:41





Президент Хорватии Зоран Миланович вместе с Саней Мусич Миланович и делегацией прибыли в Грузию.



Хорватского президента во Дворце Орбелиани примет шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили.



МИД сообщает, что Милановича в аэропорту встретили министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и глава Администрации шестого президента Кетеван Квиникадзе.



Включая 13 февраля хорватский политик проведет встречи с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили и главой МИД страны Макой Бочоришвили.



Добавим, президент Миланович был переизбран на второй срок в январе 2025 года. Он имеет репутацию политика с неоднозначной позицией по России. Зоран Миланович официально осудил вторжение РФ в Украину, но критикует Киев.



Миланович критиковал Киев и до начала полномасштабной войны РФ против Украины. В январе 2022 года он назвал страну «самой коррумпированной в мире», а нарастающую эскалацию, которая позднее обернулась российским вторжением, — тем, что «происходит в прихожей России». Миланович критиковал предоставление военной помощи Киеву со стороны ЕС и введение санкций против Москвы.



В сентябре 2022 года хорватский президент охарактеризовал политику ЕС в отношении Украины как глупую и не отвечающую интересам ее членов. Он добавил, что Запад в течение восьми лет не смог заставить Украину соблюдать Минские соглашения.



Санкции в отношении Москвы хорватский президент считает «бессмысленными» и «абсурдными».



Зоран Миланович ранее заявлял, что Крым никогда больше не будет Украиной, обвиняя США в ведении «прокси-войны» против РФ.



Говоря о своей позиции, он подчеркивает, что не питает симпатии к Кремлю — только защищает интересы Хорватии, стремясь не допустить втягивания страны в войну.



Напомним, Хорватия 1 июля 2013 года вступила в ЕС, став 28-м государством-членом Евросоюза. С 1 января 2023 года страна присоединилась к Шенгенской зоне и еврозоне.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





