Что интересует экспертную группу ОБСЕ в Грузии, в рамках «Московского механизма»?


12.02.2026   10:42


В Грузии начала работу экспертная миссия в рамках задействованного «Московского механизма» по инициативе более чем 20 стран-членов ОБСЕ. В социальной сети X организация указывает, что «любая релевантная информация может быть представлена до 24 февраля» на соответствующий адрес электронной почты.

Решение о задействовании «Московского механизма» 29 января 2026 года приняли 24 государства-члена ОБСЕ из-за «ухудшения ситуации с правами человека в Грузии». Это «миссия по установлению фактов», которая оценит «выполнение Грузией обязательств перед ОБСЕ, с фокусом на события, развивавшиеся с весны 2024 года».

Миссия по установлению фактов должна представить «объективный и беспристрастный отчёт и рекомендации», в числе прочего её задачами будут:

«документирование последних событий в Грузии в сфере прав человека и основных свобод»;
«оценка влияния этих событий на гражданское общество Грузии, свободу СМИ, верховенство закона и независимость судебной системы, политический плюрализм и другие структурные компоненты демократического общества, основанные на всеобъемлющем понимании безопасности ОБСЕ»;
«выработка рекомендаций с целью решения вызывающих обеспокоенность вопросов».

«Московский механизм» ОБСЕ предоставляет государствам-участникам организации возможность расследовать «серьёзные обвинения в нарушениях прав человека» в той или иной стране, независимо от официального согласия этой страны.




Эхо Кавказа
