Вашадзе: Нам необходимо открыть диалог со всеми представителями обществ

12.02.2026 11:26





Я хочу поговорить и со сторонниками «Грузинской мечты», у меня к ним нет никакой вражды. Я хочу вместе строить эту страну, - заявил у Руставской тюрьмы, где ожидают выхода на свободу одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Гварамия, оппозиционный политик Георгий Вашадзе.



По его словам, общей целью должно быть единство Грузии, членство в Европейском союзе и нормальная среда для жизни.



«Я очень рад, что сегодня Ника [Гварамия] покинет тюрьму, это очень хорошо. Давайте все согласимся - то, что происходит в стране, ненормально. Столько политзаключённых, в тюрьме находятся политические лидеры, студенты, журналисты. Сколько это может продолжаться? Думаю, нам нужно открыть диалог со всеми представителями общества. Открыто говорю - я хочу поговорить и со сторонниками »Грузинской мечты», у меня к ним нет никакой вражды. Я хочу вместе строить эту страну. Тем, кто нас стравливает друг с другом, нужно ответить, что нам нечего делить. Мы хотим, чтобы Грузия была единой, стала членом Евросоюза, чтобы у нас была нормальная среда и чтобы наши дети росли в нормальных условиях. Что в этом особенного? Если ты думаешь иначе, а я за это сажаю тебя в тюрьму - разве это нормально?» — заявил Георгий Вашадзе.



По его словам, обвинения, выдвинутые против оппозиционных лидеров по так называемому делу о саботаже, являются абсурдными.



«Взять хотя бы новое обвинение, дело, направленное против лидеров. Мне грозят 15 годами лишения свободы, а в деле, кроме пустого листа, ничего нет. Был процесс, и я перечислил прокуратуре 15 подлогов в материалах дела. В деле сплошная ложь и нет никаких доказательств», - заявил Вашадзе.





