Лора Торнтон: К сожалению, я своими глазами видела падение Грузии

12.02.2026





«Многие считают, что демократический откат Грузии — это недавний и стремительный процесс, однако я утверждаю, что его признаки проявились достаточно давно», — заявила директор программ глобальной демократии Института Маккейна Лора Торнтон на слушаниях по Грузии в Хельсинкской комиссии.



По её словам, фатальные изъяны существовали с самого начала правления «Грузинской мечты».



«К сожалению, я своими глазами наблюдала упадок Грузии. В 2014 году я переехала в Грузию, чтобы возглавить офис Национального демократического института. Это произошло вскоре после успешной и демократической смены власти — от прежнего правительства, »Единого национального движения», к коалиции »Грузинская мечта», которая представляла собой разнообразное объединение сил, созданное для победы над ЕНД. Это было действительно интересное время, наполненное обещаниями реформ и обновления. Грузия принимала и возглавляла Партнёрство »Открытое правительство». Мы работали в парламенте над целой серией демократических реформ, страна быстро продвигалась к членству в ЕС и НАТО.



Должна сказать, что этот период оказался недолгим. Многие считают, что демократический откат Грузии — недавний и быстрый процесс, но я утверждаю, что его признаки появились гораздо раньше. Во-первых, с самого начала правления »Грузинской мечты» существовал фатальный изъян. Этим изъяном является российский олигарх Бидзина Иванишвили. Именно он профинансировал создание »Грузинской мечты» и занял пост первого премьер-министра. Иванишвили никогда не был привержен демократическим принципам и процессам и, что ещё важнее, всегда был связан с Россией — страной, которая его обогатила. Во-вторых, широкая коалиция, о которой я говорила, начала распадаться десять лет назад, в 2015 году, когда более демократически и прозападно ориентированные партии стали выходить из неё. В-третьих, практически сразу мы увидели либеральную эрозию, которая, как это часто бывает, началась с российских нарративов и дезинформации о меньшинствах, женщинах, этнонационализме и антизападной риторике. Это быстро переросло в атаки на гражданское общество, на так называемых врагов государства, на СМИ и институты, осуществляющие контроль над правительством», — заявила Торнтон.



Как отметила Торнтон, она считает, что полномасштабное вторжение России стало окончательным разрывом Грузии с Западом и её полным скатыванием к авторитаризму.



«Грузия быстро поддержала не Украину, а Россию, и до сих пор остаётся важным маршрутом обхода санкций для России, что действительно иронично, поскольку у Украины и Грузии много общего. Двадцать процентов территории Грузии оккупировано Россией. Лидеры Грузии постоянно атакуют Украину и Зеленского, при этом оставаясь достаточно сдержанными в отношении России. Затем они перенесли атаки на Европу и Соединённые Штаты. Нас обвиняют в том, что мы являемся частью глобальной партии войны, втягивающей Грузию во второй фронт, и обвиняют Европу, в частности, в том, что они называют либеральным фашизмом. В противоположность этому »Грузинская мечта» открыто называет Китай и Иран друзьями, союзниками и партнёрами. Существует, например, фотография премьер-министра Ираклия Кобахидзе вместе с представителями ХАМАС в Тегеране. Таким образом, »Грузинская мечта» действительно изменила представление о том, кто является друзьями Грузии, а кто — её врагами», — заявила Торнтон.



На слушаниях в Хельсинкской комиссии вместе с Лорой Торнтон выступили исследователь Университета Джорджа Мейсона Олеся Вартанян и управляющий директор McLarty Associates Клэр Кайзер.





