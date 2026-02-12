Гварамия: Бывшие высокопоставленные чиновники „Грузинской мечты“, отбывающие наказание, являются политзаключенными

Как заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, бывшие высокопоставленные представители «Грузинской мечты», которые в настоящее время отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях, являются политическими заключёнными.



Как отметил в беседе с журналистами после выхода из исправительного учреждения Ника Гварамия, главным критерием политического заключения является то, что «человек не удостоился и при этой власти не удостоится свободного суда».



«Те, кто здесь сидят - »коцы» (прим. представители правящей партии «Грузинская мечта»), если сейчас они уже не »коцы», но являются бывшими должностными лицами, скажу прямо, что бы ни последовало за этими моими словами, а я знаю, что последует: я рассматриваю этих людей как политических заключённых. Потому что политическое заключение измеряется не тем, совершил человек это деяние или нет, или считаем ли мы, что он его совершил. Главный критерий политического заключения - то, что человек не удостоился и не удостоится при этой власти свободного суда. Эти сидящие »коцы» тоже не удостоились свободного суда и не удостоятся, пока »коцы» находятся у власти», — заявил Ника Гварамия.





