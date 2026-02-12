Президент Хорватии: Грузии создают барьеры, ставят перед моральной дилеммой

«Стране создают барьеры, ставят её перед моральной дилеммой, обвиняют в том, что она является агентом Москвы. Это моральный шантаж. Они шантажируют страну, ей выламывают руки», - заявил на совместном брифинге с Михаилом Кавелашвили президент Республики Хорватия Зоран Миланович, находящийся с визитом в Грузии.



По его словам, Грузия успешно развивается по всем параметрам и демонстрирует высокий экономический рост.



«Я согласен с вами, что показатель роста - это самый важный индикатор, отражающий развитие экономической активности, торговли и так далее. В этом отношении Грузия успешна и имеет высокий темп роста. Это страна третьего мира, у неё были экономические трудности, существовали барьеры, однако благодаря собственным усилиям, когда речь идёт об экономике, страна добилась успеха, и мы должны это поддерживать. Не безоговорочно - безоговорочного ничего нет, — но мы должны поддерживать этот факт.



Стране создают барьеры, ставят её перед моральной дилеммой, обвиняют в том, что она является агентом Москвы. Это моральный шантаж. Они шантажируют страну, ей выкручивают руки. Именно поэтому я приехал в Грузию - чтобы сказать это. Я прибыл с большой делегацией. Со мной экономисты, представляющие ведущие бизнесы Хорватии. Их очень интересует этот рынок - рынок Грузии, кавказский регион.



Моя солидарность и солидарность всех хорватов с Грузией не подлежит сомнению. Я считаю, что мирным путём вы сможете восстановить территориальную целостность. Мы стоим рядом с вами даже на уровне чувств, потому что и у нас были огромные проблемы, однако наш противник был слабее вашего. Надеюсь, это не будет интерпретировано как пророссийская агитация, потому что в сегодняшнем мире возможно всё. Я нахожусь здесь сегодня и завтра вместе со своими друзьями. Некоторых из них я знаю уже много лет. Ранее я не встречался с Михаилом Кавелашвили - теперь мы встретились, и я уверен, что наши отношения будут на высоком уровне и будут основываться на взаимном уважении. Государство и нация, у которых уже в XII веке был Шота Руставели, тогда как даже самые передовые европейские страны не имели литературы и искусства такого уровня, - Грузия заслуживает понимания и поддержки, и именно поэтому я здесь», — заявил президент Хорватии. Перевод распространил телеканал «Имеди».





