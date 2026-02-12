Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Правительство внесло в парламент законопроект, запрещающий ввоз в страну автомобилей старше шести лет


12.02.2026   13:17


«Мы внесли в парламент законопроект, предусматривающий введение запрета на ввоз автомобилей старше шести лет», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

Как отметил глава правительства, эта мера важна для экологии, здоровья граждан и обеспечения комфортного передвижения.

«Количество автотранспортных средств в Грузии за последние годы значительно и резко возросло. В 2012 году в стране было зарегистрировано 864 000 автомобилей, а по данным этого года показатель превысил два миллиона. Мы видим, о каком масштабе роста идёт речь. Такой рост числа автомобилей, с одной стороны, вызывает перегруженность дорожного движения, а с другой — ухудшение экологической ситуации. Соответственно, считаем необходимым принять здесь очень важные меры. Для этого мы внесли в парламент законопроект, предусматривающий введение запрета на ввоз автомобилей старше шести лет. Разумеется, будут предусмотрены небольшие исключения. Мы считаем принципиально важным, чтобы автомобили старше шести лет не ввозились в страну. Это важно для экологии, для здоровья людей, а также для обеспечения комфортного передвижения граждан. Хочу поблагодарить министра внутренних дел за подготовку законопроекта. Это очень важная инициатива», — заявил Ираклий Кобахидзе.


