Правительство внесло в парламент законопроект, запрещающий ввоз в страну автомобилей старше шести лет

12.02.2026 13:17





«Мы внесли в парламент законопроект, предусматривающий введение запрета на ввоз автомобилей старше шести лет», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



Как отметил глава правительства, эта мера важна для экологии, здоровья граждан и обеспечения комфортного передвижения.



«Количество автотранспортных средств в Грузии за последние годы значительно и резко возросло. В 2012 году в стране было зарегистрировано 864 000 автомобилей, а по данным этого года показатель превысил два миллиона. Мы видим, о каком масштабе роста идёт речь. Такой рост числа автомобилей, с одной стороны, вызывает перегруженность дорожного движения, а с другой — ухудшение экологической ситуации. Соответственно, считаем необходимым принять здесь очень важные меры. Для этого мы внесли в парламент законопроект, предусматривающий введение запрета на ввоз автомобилей старше шести лет. Разумеется, будут предусмотрены небольшие исключения. Мы считаем принципиально важным, чтобы автомобили старше шести лет не ввозились в страну. Это важно для экологии, для здоровья людей, а также для обеспечения комфортного передвижения граждан. Хочу поблагодарить министра внутренних дел за подготовку законопроекта. Это очень важная инициатива», — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





