Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Михаил Кавелашвили провел встречу с глазу на глаз с президентом Хорватии Зораном Милановичем


12.02.2026   13:18


Президент Грузии Михаил Кавелашвили провёл встречу с глазу на глаз с президентом Республики Хорватия Зораном Милановичем. Михаил Кавелашвили принимал хорватского коллегу в Президентском дворце.

По информации пресс-службы администрации президента, в ходе личной встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего углубления сотрудничества и текущие глобальные процессы.

На встрече было особо подчеркнуто существующее дружественное взаимодействие, культурная близость и общие ценности, которые являются прочной основой для дальнейшего развития отношений.

Как отметил Михаил Кавелашвили, для Грузии ценна поддержка Хорватией суверенитета и территориальной целостности страны. В свою очередь он подчеркнул, что Грузия твёрдо поддерживает территориальную целостность Хорватии.

Стороны также обсудили экономические отношения между двумя странами и сотрудничество в различных отраслевых направлениях.

Визит Зорана Милановича в Грузию является первым визитом на президентском уровне, который, как было отмечено на встрече, придаст дополнительный импульс углублению двустороннего диалога и сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Президент Хорватии находится в Грузии с официальным визитом вместе с делегацией. В состав хорватской делегации входят: руководитель канцелярии президента Республики Хорватия Бартол Шимунич, советник президента по внешней и европейской политике Невен Пеличарич, специальный советник президента по экономическим вопросам Велибор Мачкич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Хорватия в Грузии Бранко Зебич, а также представители администрации президента.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна