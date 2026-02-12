Михаил Кавелашвили провел встречу с глазу на глаз с президентом Хорватии Зораном Милановичем

12.02.2026 13:18





Президент Грузии Михаил Кавелашвили провёл встречу с глазу на глаз с президентом Республики Хорватия Зораном Милановичем. Михаил Кавелашвили принимал хорватского коллегу в Президентском дворце.



По информации пресс-службы администрации президента, в ходе личной встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего углубления сотрудничества и текущие глобальные процессы.



На встрече было особо подчеркнуто существующее дружественное взаимодействие, культурная близость и общие ценности, которые являются прочной основой для дальнейшего развития отношений.



Как отметил Михаил Кавелашвили, для Грузии ценна поддержка Хорватией суверенитета и территориальной целостности страны. В свою очередь он подчеркнул, что Грузия твёрдо поддерживает территориальную целостность Хорватии.



Стороны также обсудили экономические отношения между двумя странами и сотрудничество в различных отраслевых направлениях.



Визит Зорана Милановича в Грузию является первым визитом на президентском уровне, который, как было отмечено на встрече, придаст дополнительный импульс углублению двустороннего диалога и сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.



Президент Хорватии находится в Грузии с официальным визитом вместе с делегацией. В состав хорватской делегации входят: руководитель канцелярии президента Республики Хорватия Бартол Шимунич, советник президента по внешней и европейской политике Невен Пеличарич, специальный советник президента по экономическим вопросам Велибор Мачкич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Хорватия в Грузии Бранко Зебич, а также представители администрации президента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





