Кобахидзе: Национальный банк пополнил свои резервы еще на 141 миллион долларов, установив очередной рекордный показатель


12.02.2026   13:53


«В январе Национальный банк пополнил международные резервы ещё на 141 миллион долларов, в результате чего был зафиксирован очередной рекордный показатель», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил глава правительства, общий объём резервных активов составил 6,3 миллиарда долларов.

«В международных резервных активах у нас наблюдается прогресс — в январе продолжилось пополнение валютных и других резервных активов. В январе Национальный банк увеличил резервы ещё на 141 миллион долларов, в результате чего был зафиксирован новый рекордный показатель. Общий объём наших резервных активов уже составил 6,3 миллиарда долларов. Хочу поблагодарить Национальный банк за проделанную работу. Благодарю президента Национального банка, руководство и членов совета — всех за проделанную работу», — заявил Ираклий Кобахидзе.


﻿
