Кобахидзе: Бюджет на 2025 год был выполнен с превышением по всем категориям доходов

«Если подвести итоги бюджета 2025 года, то план был перевыполнен по всем категориям доходов», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По словам главы правительства, общий объём поступлений превысил 32 400 000 000 лари, что составило 100,9% от запланированного показателя.



«В частности, налоговые доходы также были перевыполнены и составили более 25,5 млрд лари. И здесь план также выполнен с превышением.



В прошлом году мы также достигли исторического минимума бюджетного дефицита. Он составил 1,4% валового внутреннего продукта. Кроме того, что очень важно, сократился показатель государственного долга — к концу прошлого года его объём составил 34,4% ВВП. Напомню, что в 2020 году наш долг превышал 60%. Сейчас этот показатель снижен до 34,4% ВВП. Снижение этой доли запланировано и в текущем году. К концу года у нас будет ещё более низкий показатель.



Бюджет на 2026 год запланирован в объёме до 36 300 000 000 лари, что на 4 300 000 000 лари превышает фактический показатель прошлого года. Отдельно хочу отметить развитие инфраструктуры — в этом году на эти цели будет направлено более 8 млрд лари», — заявил премьер-министр.



Ираклий Кобахидзе поблагодарил министра финансов за проделанную важную работу, результатом которой стало надлежащее исполнение бюджета и качественное планирование нового бюджета.





