Гварамия: Политикам лучше высказывать собственное мнение, чем критиковать других

12.02.2026 13:54





Один из лидеров партии «Ахали» Ника Гварамия покинул пенитенциарное учреждение.



Как заявил Гварамия журналистам после выхода из тюрьмы, в заключении остаётся множество людей — за борьбу и за любовь к своей родине, и он намерен до конца бороться за их освобождение.



«Мне неловко, что люди по-прежнему остаются не только в этой тюрьме, но и в соседней женской колонии. Очень много людей находится в Глданской тюрьме. Это чувство неловкости трансформируется в решимость — я очень скоро буду до конца бороться за то, чтобы вывести их отсюда. Мы все чувствуем себя неполноценными и в моральном смысле. Нам не хватает их силы, решимости, энергии. Здесь находится председатель нашей партии, рядом Элене, Миша, Муртаз, Хабе. Не хочу никого забыть. Мзия теряет зрение в соседней женской тюрьме, Сабу пытали, он тоже находится в Рустави. Множество молодых и пожилых людей сидят в тюрьме за борьбу, за любовь к своей родине. Эта страна уже никогда не будет такой, какой была до их ареста. Это исключено. Мы все должны понимать, что без этих людей нам будет трудно победить, если это вообще возможно. Поэтому очень скоро мы должны вывести их отсюда», — заявил Ника Гварамия.



Отвечая на вопрос: «После выхода из тюрьмы политики делают особый акцент на единстве. Планируете ли вы присоединиться?», Гварамия сказал, что для него важнее всего содержание слов.



«Для меня самое главное — смысл слов. Я знаю одно: нас должны видеть вместе, мы должны работать вместе и вместе приносить результат. Я не хочу употреблять ставшее штампом слово »единство», потому что не знаю, кто что под этим понимает — единый политический субъект, платформу для переговоров или что-то ещё. Для меня важно, какой будет платформа действий.



Всё это очень утомительно, но это не самоцель. Я тоже хочу жить обычной жизнью, возможно, вообще вне политики, но только после того, как эта страна станет свободной, по-настоящему грузинской и членом Евросоюза, чтобы все жили счастливо, в том числе и »коци». Тех »коцев», которые находятся здесь или уже больше не являются »коцами», а являются бывшими должностными лицами, я считаю политическими заключёнными. Политический заключённый определяется не тем, совершал ли человек это деяние, а тем, что при нынешней власти ему не был и не будет обеспечен справедливый суд», — отметил Ника Гварамия.



На вопрос «Как можно победить режим?», Гварамия ответил:



«Нам не нужно бояться и не нужно ругать друг друга. Я не знаю, чему служат ежедневные оскорбления политиков. Мы, политики, даже находясь в тюрьме, наблюдаем за этим и не отвечаем, потому что не считаем это правильным и главным. Я бы попросил всех вместо критики других говорить о собственных взглядах — что именно они делают, что думают, что нужно сделать. Возможно, мы согласимся и тоже, как рядовые солдаты, будем это выполнять. Мы не полководцы, мы бойцы, которые считают, что знают, что нужно делать. Если наши претензии беспочвенны, никто не ограничен в том, чтобы предложить правильные рецепты».



Напомним, что одному из лидеров партии «Ахали» Нике Гварамия суд 1 июля назначил восемь месяцев лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента. Также ему было запрещено занимать должности в течение двух лет.





