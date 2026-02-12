Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посольство Израиля: Тбилиси решил присоединиться к режиму в праздновании годовщины Исламской революции


12.02.2026   14:13


В посольстве Израиля в Грузии прокомментировали решение мэрии Тбилиси осветить Тбилисскую телебашню в цвета флага Ирана. «Тбилиси решил присоединиться к режиму», говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook:

«В то время как кровожадный, спонсируемый террором иранский режим убивает тысячи людей на улицах своих городов, угнетает собственных граждан и активно участвует в террористической деятельности как в регионе, так и по всему миру, Тбилиси решил присоединиться к этому же режиму в праздновании годовщины Исламской революции в Иране, подсветив башню на Мтацминда цветами иранского флага.

Какой сигнал это посылает из Тбилиси региону, миру и гражданам Ирана, которые так долго боролись за свободу и демократию?» — говорится в заявлении.

Напомним, в мэрии Тбилиси пояснили, что 11 февраля телебашня была подсвечена в связи с годовщиной Исламской революции в Иране и что с соответствующей просьбой к мэрии обратилось посольство Ирана.

««Русская мечта» занята поздравлениями исламского режима», — написал в соцсети журналист Алекс Рауфоглу.


Источник: СОВА
