Посольство Израиля: Тбилиси решил присоединиться к режиму в праздновании годовщины Исламской революции
12.02.2026 14:13
В посольстве Израиля в Грузии прокомментировали решение мэрии Тбилиси осветить Тбилисскую телебашню в цвета флага Ирана. «Тбилиси решил присоединиться к режиму», говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook:
«В то время как кровожадный, спонсируемый террором иранский режим убивает тысячи людей на улицах своих городов, угнетает собственных граждан и активно участвует в террористической деятельности как в регионе, так и по всему миру, Тбилиси решил присоединиться к этому же режиму в праздновании годовщины Исламской революции в Иране, подсветив башню на Мтацминда цветами иранского флага.
Какой сигнал это посылает из Тбилиси региону, миру и гражданам Ирана, которые так долго боролись за свободу и демократию?» — говорится в заявлении.
Напомним, в мэрии Тбилиси пояснили, что 11 февраля телебашня была подсвечена в связи с годовщиной Исламской революции в Иране и что с соответствующей просьбой к мэрии обратилось посольство Ирана.
««Русская мечта» занята поздравлениями исламского режима», — написал в соцсети журналист Алекс Рауфоглу.
