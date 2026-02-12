Кобахидзе о проекте Eagle Hills: из 257 проданных квартир 147 приобрели граждане Грузии

12.02.2026 14:13





В рамках проекта Eagle Hills на территории Крцаниси начались предварительные продажи квартир, сообщил грузинский премьер на заседании правительства. Ираклий Кобахидзе также заявил, что из 257 проданных квартир 147 приобрели граждане Грузии, а 110 – иностранцы:



«Вы помните, что оппозиция анонсировала цену в 15 тысяч долларов. Они лучше инвестора «знали», по какой цене будут продаваться квартиры и дома в Крцаниси. Однако вопреки заявлениям оппозиции, начальная цена на отремонтированные квартиры составила 1650 долларов. Они примерно в десять раз ошиблись по сравнению с реальностью, которая была фактически запланирована. Соответственно, эти квартиры были доступны и для среднего грузинского покупателя.



Нам предоставили статистическую информацию. Вы помните, какая масштабная кампания была развернута по этой теме. Был введён термин «арабизация» и т.д. Утверждалось, что грузины практически не смогут купить квартиры и что всё будет продано арабам – это также была попытка стигматизации. По их прогнозам, квартиры полностью скупят арабы… Если бы не эта истеричная кампания, я уверен, доля грузинских покупателей была бы значительно выше, и убеждён, что в будущем она увеличится.



Что касается так называемой «арабизации», граждане арабских стран приобрели только 8 из 257 квартир. Это означает, что анонсированный оппозицией процесс «арабизации» с самого начала провалился. Хочу всем напомнить, что эта беспрецедентная инвестиция обогатит экономику Грузии на 11 млрд лари и ежегодно будет приносить в бюджет в среднем 700 млн лари, не говоря уже о её значении для стимулирования туризма.



Кроме того, эта инвестиция важна для развития нашей экономики во многих аспектах. В итоге развитие экономики, конечно же, отразится на благосостоянии наших граждан», — заявил Кобахидзе.





