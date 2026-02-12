Президент Хорватии Зоран Миланович встретился с Михаилом Кавелашвили

Начался официальный визит президента Республики Хорватия в Грузию. Уже прошла встреча Зорана Милановича с грузинским президентом Михаилом Кавелашвили.



«На встрече были подчеркнуты существующие дружеские связи, культурная близость и общие ценности, которые являются прочной основой для дальнейшего развития отношений», - говорится в сообщении пресс-службы Кавелашвили.



В ходе официального визита Зорана Милановича в Грузию, который завершится 13 февраля, он встретится с главой правительства Ираклием Кобахидзе и председателем грузинского парламента Шалвой Папуашвили.



В состав хорватской делегации входят руководитель аппарата президента Бартол Шимунич, советник президента по внешним и европейским вопросам Невен Пелицарич, специальный советник президента по экономическим вопросам Велибор Мачкич, а также представители администрации президента.



Хорватия – член НАТО с 2009 года, а Европейского союза – с 2013 года. В настоящее время Хорватия – парламентская республика. Президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооружёнными силами. С согласия парламента он назначает премьер-министра страны.



Западные СМИ характеризовали Зорана Милановича как политика с пророссийской позицией, из-за его отношения к Украине и угрозы наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.



После полномасштабного вторжения России в Украину Миланович выступал среди противников военной помощи Украине со стороны ЕС и называл санкции против России абсурдными.





