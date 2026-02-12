У здания Государственного университета Ильи проходит акция протеста

У здания Государственного университета Ильи проходит акция протеста.



Студенты и профессорско-преподавательский состав университета выражают протест против решений Министерства образования о распределении квот в государственных университетах.



По словам участников акции, шаги властей означают фактическую ликвидацию университета и нанесение ущерба другим государственным вузам.



Кроме того, они заявляют, что готовы к публичной дискуссии с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и министром образования и науки.



«Сегодня »Грузинская мечта» предприняла самый антинациональный шаг - ликвидировала Государственный университет Ильи. Нанесён ущерб ряду государственных университетов и оскорблён символ единства и независимости - Сухумский университет. Они говорят, что повышают качество образования, но какими шагами? ТГУ и Государственный университет Ильи - два грузинских университета, представленных во всех международных рейтингах. Оказывается, закрытие университета - это улучшение качества образования? Это алогичное заявление.



Пусть Ираклий Кобахидзе придёт в любое время, в любом формате - главное, в прямом эфире. Мы готовы сесть за стол с Ираклием Кобахидзе. Готовы сесть и с так называемым министром образования. У нас очень много острых вопросов, ни на один из которых у них не будет ответов», - заявил студент Государственного университета Илии Александр Ригвава.



По его словам, протест продолжится, и отступать студенты не намерены.



«Мы не собираемся отступать. Это наша идентичность. Это университет, который многому нас научил, и мы не намерены уступать. Мы будем использовать любые методы борьбы, чтобы защитить наш университет, систему грузинского образования и национальные интересы», — заявил студент Государственного университета Ильи Александр Ригвава.





