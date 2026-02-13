|
|
|
Прокуратура РФ требует 9 лет лишения свободы для ведущей телеканала «Дождь» Екатерины Котрикадзе
13.02.2026 15:50
В Москве заочно судят ведущую телеканала «Дождь» Екатерину Котрикадзе. Прокуратура РФ обвиняет её в распространении «фейков» о российских военных.
По информации издания «Медиазона», на сегодняшнем заседании Головинского районного суда Москвы прокурор потребовал для Екатерины Котрикадзе 9 лет лишения свободы.
Российская прокуратура считает «фейками», в частности, опубликованные журналисткой в социальных сетях посты о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча, а также о гибели трёхмесячной девочки и её матери в результате одного из ракетных ударов по Одессе.
Родившаяся в Тбилиси Екатерина Котрикадзе, являющаяся гражданкой Грузии и России, в разное время работала в грузинских и российских телекомпаниях. С 2020 года она является руководителем информационной службы и ведущей независимого телеканала «Дождь».
Напомним, в сентябре 2025 года Котрикадзе и журналистку Валерию Ратникову объявили в розыск.
В РФ против журналисток возбудили дело о распространении «фейков» об армии по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна