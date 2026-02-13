Прокуратура РФ требует 9 лет лишения свободы для ведущей телеканала «Дождь» Екатерины Котрикадзе

13.02.2026 15:50





В Москве заочно судят ведущую телеканала «Дождь» Екатерину Котрикадзе. Прокуратура РФ обвиняет её в распространении «фейков» о российских военных.



По информации издания «Медиазона», на сегодняшнем заседании Головинского районного суда Москвы прокурор потребовал для Екатерины Котрикадзе 9 лет лишения свободы.



Российская прокуратура считает «фейками», в частности, опубликованные журналисткой в социальных сетях посты о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча, а также о гибели трёхмесячной девочки и её матери в результате одного из ракетных ударов по Одессе.



Родившаяся в Тбилиси Екатерина Котрикадзе, являющаяся гражданкой Грузии и России, в разное время работала в грузинских и российских телекомпаниях. С 2020 года она является руководителем информационной службы и ведущей независимого телеканала «Дождь».



Напомним, в сентябре 2025 года Котрикадзе и журналистку Валерию Ратникову объявили в розыск.



В РФ против журналисток возбудили дело о распространении «фейков» об армии по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).





