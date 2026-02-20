Суд избрал журналистке Элисо Киладзе заключение под стражу в качестве меры пресечения

20.02.2026 11:08





В отношении шести обвиняемых по делу так называемых колл-центров суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом после завершения судебного заседания, проходившего 19 февраля в закрытом режиме, заявила прокурор по делу Мариам Бердзенишвили.



Часть из обвиняемых по делу находится за пределами страны, в связи с чем им мера пресечения в виде ареста была избрана заочно.



«Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения относительно меры пресечения. В отношении шести обвиняемых избрано заключение под стражу. Элисо Киладзе и Георгий Микадзе не скрываются, соответственно они будут помещены в пенитенциарное учреждение.



Сторона обвинения обосновала как фактические, так и формальные основания для применения меры пресечения в отношении всех шести обвиняемых. В частности, было указано на риски скрыться, продолжения преступной деятельности и воздействия на свидетелей, с чем суд согласился», — заявила прокурор.



По информации следствия, дело касается мошенничества и отмывания денег, совершённых организованной группой. Конкретнее – речь идёт о мошеннических так называемых колл-центрах, действовавших в 2020–2023 годах под покровительством бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе и бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили.



Согласно обвинению, Гиви Джибладзе, Бен Анор, Торнике Джанелидзе и Георгий Камладзе обеспечивали функционирование колл-центра, принимали решения о его расширении или смене локации, вели учёт доходов и расходов, выдавали зарплаты и бонусы, а также рассчитывали и распределяли средства для партнёров и покровителей.



Георгий Микадзе, Давид Микадзе, Ираклий Сехниашвили и Михаил Чохели при содействии Отара Парцхаладзе и используя его влияние обеспечивали покровительство преступной деятельности колл-центра, в том числе защиту от правоохранительных органов и конкурирующих организаций. Кроме того, они участвовали в принятии ключевых решений, необходимых для функционирования колл-центра.



Что касается журналистки Элисо Киладзе, по данным прокуратуры, она занималась представлением преступной деятельности как законной на различных медиаплатформах.



Также, как утверждается, Киладзе планировала публичное распространение информации о местонахождении и сотрудниках конкурирующих колл-центров, угрожала её распространением или распространяла её с целью создания условий для последующего шантажа и переманивания.



В итоге члены организованной группы завладели криптовалютой, принадлежавшей более чем 200 гражданам иностранных государств, на сумму около 9,5 миллиона долларов США, утверждает обвинение.





