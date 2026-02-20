Минздрав приступает к проверке базы социально незащищенных семей

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, Министерство здравоохранения Грузии начинает проверку базы социально незащищённых семей.



По его словам, цель состоит в том, чтобы в базе оставались те люди, которым действительно положена финансовая помощь государства.



«На сегодняшний день в Единой базе социально незащищённых семей зарегистрировано более 185 тысяч семей, получающих финансовую помощь, а общее число их членов составляет 710 тысяч. Более половины не получают пособие, однако значительная часть пользуется различными предусмотренными льготами. Единая база социально незащищённых семей не раз становилась предметом недобросовестных политических спекуляций.



С 2012 года показатель балла, определяющий право на получение пособия, был увеличен вдвое. Если бы балл не был повышен, и пособие не назначалось бы относительно обеспеченным семьям, сегодня число семей-получателей составляло бы 120 тысяч вместо 185 тысяч.



Факт в том, что единая база данных социально незащищённых семей не соответствовала признанным экономическим успехам, которых страна достигла в последние годы. По этой причине создавалась почва для манипулирования этими цифрами и формирования ложных впечатлений. Пришло время поставить точку в политических спекуляциях. С этой целью ЮЛПП - Агентство социального обслуживания приступает к активную фазе проверки зарегистрированного в базе населения. Нашей целью является, чтобы в базе оставались те люди, которым действительно положена финансовая помощь государства», - отметил министр.





