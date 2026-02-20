Мариам Квривишвили встретилась с министром экономики Армении Геворгом Папояном

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили провела встречу с министром экономики Республики Армения Геворгом Папояном.



Встреча состоялась в рамках визита Мариам Квривишвили в Армению. Стороны обсудили широкий спектр вопросов экономического сотрудничества между двумя странами.



Как отметила Мариам Квривишвили, Армения является важным торгово-экономическим партнёром Грузии, однако существует значительный потенциал и ресурсы для дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в направлении привлечения инвестиций.



«У меня состоялась очень продуктивная встреча с моим коллегой, министром экономики Республики Армения. Наши отношения с соседней Арменией являются особенными, и, конечно, сегодняшнюю встречу мы использовали для обсуждения того, как можно ещё больше укрепить торгово-экономические связи между нашими странами. Мы уверены, что сегодняшняя встреча станет ещё одной важной основой для углубления экономических связей, а также связей между народами. В ближайшем будущем у нас будут достаточно значимые и ощутимые результаты, благодаря которым экономики двух стран обеспечат экономический рост, привлечение инвестиций и дальнейшее укрепление межгосударственных отношений», — заявила министр экономики и устойчивого развития.



На встрече была подчеркнута важность сближения бизнес-кругов двух стран. Стороны договорились содействовать укреплению коммуникации между частными секторами посредством организации большего числа встреч в формате B2B, торговых миссий и бизнес-форумов.



В ходе встречи министры экономики отметили, что в последние годы торгово-экономические отношения между Грузией и Республикой Армения стабильно развиваются. Армения традиционно является одним из главных торговых партнёров Грузии — по данным за 2025 год Армения занимает 9-е место по объёму товарооборота и 5-е место по экспорту. Мариам Квривишвили акцентировала внимание на углублении сотрудничества в сфере как новых, так и традиционных экспортных товаров.



Во время встречи также был сделан акцент на углублении сотрудничества в туристическом секторе, а также обсуждалась важность активизации авиасообщения между двумя странами.



«Особое внимание было уделено вопросам торговли — в том числе тому, как должен осуществляться экспорт грузинской продукции в направлении Армении. Мы также обсудили тесное сотрудничество в туристической индустрии и другие направления, имеющие особое значение для обеих стран», — отметила Мариам Квривишвили.



В состав грузинской делегации, которую возглавляет министр экономики и устойчивого развития, также входят заместители министра Геннадий Арвеладзе и Тамар Иоселиани. Во встрече с министром экономики Армении принял участие посол Грузии в Республике Армения Георгий Шарвашидзе.





