Известный грузинский журналист покинул оппозиционный телеканал Formula

20.02.2026 14:13





Известный грузинский журналист и телеведущий Гурам Рогава покинул оппозиционный телеканал Formula. Об этом он объявил в эфире своей авторской программы «Вместе с народом».



«Это будет мой последний эфир на Formula, и сегодня, к сожалению, нам приходится попрощаться», – сказал Рогава в начале выпуска.



Он не объяснил причин ухода, одновременно заявив, что «будет продолжать борьбу против режима Иванишвили во всех формах».



В частности, Рогава сообщил, что находился в «очень активном контакте» с международными партнерами, добиваясь международной реакции на происходящее в стране. В частности, журналист дал показания экспертной миссии ОБСЕ, прибывшей в Грузию в рамках Московского механизма.



* Рогава был избит полицейским во время освещения протестной акции в ночь на 29 ноября 2025 года. Тогда у парламента Грузии собрались тысячи человек в ответ на заявление премьер-министра Ираклий Кобахидзе о заморозке процесса вступления страны в ЕС.



Спецназ жестко разогнал демонстрантов. Число пострадавших журналистов, достигло 30 человек.

Случай Рогава стал одним из самых резонансных. Силовик избил его во время прямого эфира – журналист получил перелом шейного позвонка и лицевых костей.

Виновный не был идентифицирован и наказан, как и в других аналогичных случаях.



* Телеканал Formula начал вещание в 2019 году. До августа 2023 года контрольный пакет акций принадлежал экс-министру обороны Грузии, проживающему в Лондоне бизнесмену Давиду Кезерашвили. На протяжении нескольких лет был ключевым финансовым донором телеканала.



Затем Кезерашвили отказался от контрольного пакета, а в 2025 году – от оставшихся 26% акций, полностью прекратив финансирование телеканала.



В последнее время руководство Formula все чаще говорит о серьезных финансовых проблемах. На этой неделе один из владельцев телеканала Зука Гумбаридзе объявил о выходе из проекта, передав свою долю менеджеру Мише Мшвилдадзе.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





