Сарджвеладзе: В приоритете проверка семей с высокой вероятностью несоответствия условиям выдачи пособий

20.02.2026 12:52





Как заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, подготовлены все необходимые предпосылки, и в ближайшие месяцы семьи, пользующиеся статусом социально незащищенных, будут проверены в соответствии с программой, определённой министерством.



Как пояснил министр, в приоритетном порядке будут проверены семьи, в отношении которых по различным факторам существует высокая вероятность того, что они не соответствуют условиям получения пособия.



«Для проведения проверки подготовлены все необходимые предпосылки, и в ближайшие месяцы семьи будут проверены по программе, определённой министерством. В порядке приоритета будут проверены те семьи, в отношении которых по различным причинам высока вероятность несоответствия условиям, дающим право на получение пособия в соответствии с действующим законодательством. Например, одним из таких оснований может являться получение дохода в размере 2 000 лари ежемесячно в течение последних трёх месяцев», — заявил Сарджеладзе.



Кроме того, по словам министра, если у семьи наблюдается позитивная динамика, её положение улучшилось и имеется доход, «естественно, она не должна оставаться в базе».



Как отметил министр, существует ряд критериев оценки социального положения семьи, проверка которых станет основанием для решения - останется ли семья в соответствующей базе и будет ли получать государственное пособие.



«Наша задача состоит в том, чтобы люди, которые с учётом своего текущего финансово-экономического положения уже не соответствуют критериям регистрации как семья, имеющая право на пособие, не оставались в базе. Если у семьи позитивная динамика, положение улучшилось, есть доход - она, естественно, не должна оставаться в базе. Наше решение заключается в том, чтобы правильно сгруппировать людей с этой точки зрения. Соответственно, будет больше ресурсов и возможностей для поддержки тех людей, для которых это критически важно.



В расчёт принимается всё. Существует целая система проверки социального положения семьи, включающая десятки критериев, в том числе оплату коммунальных услуг, их объём и так далее. Все эти факторы влияют на итоговую оценку. Ни один отдельный показатель, ни один доход сам по себе не является основанием для общей оценки. В некоторых случаях это может быть проблема со здоровьем, статус лица с ограниченными возможностями, который определяет высокий балл. В других случаях - совокупность определённых факторов или доход. В целом формируется общая картина, которая и служит основанием для решения.



В данном случае 2 000 лари не является автоматическим основанием для отмены статуса - это основание для проверки семьи. По итогам проверки станет ясно, какова общая оценка по всем критериям. В зависимости от этого лицо либо останется в базе и продолжит получать пособие, либо его балл увеличится, и, соответственно, оно больше не будет считаться имеющей право на получение помощи», - заявил Михаил Сарджеладзе.



По словам министра, целью ведомства не является экономия средств как самоцель.



«Это действительно не является нашей самоцелью - сэкономить или не сэкономить средства. Наша цель - добиться максимальной эффективности. Каждый тетри должен расходоваться на ту необходимость, которая определена законодательством», - добавил Сарджеладзе.



Напомним, что ранее на брифинге Михаил Сарджеладзе заявил о том, что Министерство здравоохранения начинает проверку базы социально незащищённых семей.





