Министр экономики Мариам Квривишвили отправилась с визитом в Армению


20.02.2026   11:04


Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили отправилась с визитом в Республику Армения.

Как сообщает Министерство экономики и устойчивого развития, в рамках визита Мариам Квривишвили проведёт встречи с вице-премьером Республики Армения Тиграном Хачатряном, а также с министром экономики Геворгом Папояном и министром территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Давидом Худатяном.

«Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития торгово-экономических связей между Грузией и Арменией.

В состав грузинской делегации входят заместители министра экономики и устойчивого развития — Тамар Иоселиани и Геннадий Арвеладзе. В запланированных в Ереване встречах также примет участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Армения Георгий Шарвашидзе», — говорится в информации ведомства.


