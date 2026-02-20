Министр экономики Мариам Квривишвили отправилась с визитом в Армению

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили отправилась с визитом в Республику Армения.



Как сообщает Министерство экономики и устойчивого развития, в рамках визита Мариам Квривишвили проведёт встречи с вице-премьером Республики Армения Тиграном Хачатряном, а также с министром экономики Геворгом Папояном и министром территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Давидом Худатяном.



«Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития торгово-экономических связей между Грузией и Арменией.



В состав грузинской делегации входят заместители министра экономики и устойчивого развития — Тамар Иоселиани и Геннадий Арвеладзе. В запланированных в Ереване встречах также примет участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Армения Георгий Шарвашидзе», — говорится в информации ведомства.







