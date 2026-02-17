ТВ «Кавкасия» заявляет, что ведется расследование в связи с пожертвованиями США

Грузинский телеканал «Кавкаcия», поддерживающий оппозицию, заявил, что в отношении него ведется государственное расследование в связи с получением пожертвования от частного лица из США. Процесс основан на законе, запрещающем вещательным компаниям получать финансирование из-за рубежа.



В письме от 16 февраля от Национальной комиссии по коммуникациям Грузии (ComCom), которое позже было опубликовано на Facebook директором канала Нино Джангирашвили, упоминается, что «Кавкасия» получила определенное пожертвование от частного лица из США в четвертом квартале 2025 года.



ComCom потребовала от канала предоставить «подробную информацию об оказанных услугах и вышеупомянутом доходе, а также соответствующие документы».



Среди требуемых документов были письмо, указанное в контракте, счет-фактура и «другие» сопутствующие документы.



В качестве основания для письма ComCom сослался на поправку к законодательству 2025 года («О прозрачности иностранного влияния» — закон об иноагентах, грузинский закон FARA — SOVA), принятую правящей партией «Грузинская мечта», которая резко ограничила возможность вещательных компаний получать финансирование от «иностранной державы».



Под этим понимается субъект правительства иностранного государства, негражданин Грузии, юридическое лицо, не созданное в соответствии с грузинским законодательством, или организация, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства.



«Я действительно не знаю, кто этот щедрый человек. Его зовут грузин. Возможно, у него даже двойное гражданство. Я не знаю, где мне следует провести расследование», — написала Джангирашвили в Facebook, выразив неуверенность в том, как ответить на письмо:



«Что я вообще должна им ответить? Какую услугу я оказала жертвователю? Какой счет я отправила? Или на что мы потратили эти деньги? Вероятно, мы оплатили счет за электричество или выплатили зарплату […] Что еще мы могли сделать с этими деньгами?».



По ее мнению, этот процесс является частью попытки государства навесить на грузин, проживающих за границей, ярлык «иностранной державы», заявив, что «переводы от эмигрантов также будут подвергнуты репрессиям со стороны режима».



OC Media обратилась в ComCom за комментарием.



Джангирашвили подчеркнула, что банковский счет телеканала «Кавкасия» является публичным, как и его счета для пожертвований.



«Люди, которых мы совсем не знаем, переводят нам деньги, и это глубоко трогает мое сердце», — добавила Джангирашвили.



