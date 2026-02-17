Леван Давиташвили после опроса в СГБ - Мы обсудили вопрос газоснабжения Грузии

Мы обсудили вопрос снабжения газом Грузии, - заявил бывший вице-премьер Леван Давиташвили журналистам после завершения опроса в СГБ.



По словам Левана Давиташвили, обсуждалось, как в будущем должно происходить стабильное газоснабжение Грузии.



«Вы, вероятно, знаете, что Грузия несколько лет играет активную роль в вопросе снабжения газом Европы. В частности, мы вносим значительный вклад в вопрос европейской энергетической безопасности, в этом мы сотрудничаем вместе с Азербайджанской Республикой. Думаю, я предоставил очень детальную и исчерпывающую информацию. Соответственно, это потребовало времени. Были очень логичные вопросы. Были вопросы о том, насколько наше активное участие в плане снабжения может иметь риски или не иметь. Исходя из этого, для меня было вполне логично обсудить все эти вопросы исчерпывающе.



Это основной вопрос, который мы обсуждали. Мы также обсуждали, как в будущем должно происходить стабильное газоснабжение Грузии. У нас есть договора со сроками. Некоторые договора долгосрочно гарантированы, а по некоторым необходимо продление и необходим пересмотр, эти вопросы мы также обсудили», - заявил Леван Давиташвили.





