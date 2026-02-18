Сегодня в парламенте будут заслушаны премьер-министр и министр регионального развития Грузии

Сегодня, 18 февраля, на пленарном заседании парламента Грузии состоятся две интерпелляции.



В формате интерпелляции фракция «Грузинская мечта» пригласила премьер-министра Ираклия Кобахидзе, а фракция «За Грузию» - министра регионального развития Кахабера Гуледани.



«Грузинская мечта» обратилась к премьер-министру по вопросам миграции. Ираклий Кобахидзе должен ответить на следующие вопросы: сколько граждан иностранных государств проживает в Грузии; каково соотношение иностранцев по странам гражданства; как распределяются проживающие в Грузии иностранцы по основаниям пребывания и видам деятельности; оценено ли, сколько иностранных граждан находится в стране нелегально; какие меры предпринимает правительство для борьбы с нелегальной миграцией; какое миграционное влияние могут оказать анонсированные в последнее время крупные проекты в сфере недвижимости и насколько отвечает существующим вызовам «Миграционная стратегия Грузии на 2021–2030 годы», утверждённая правительством в 2020 году.



Что касается интерпелляции, инициированной фракцией «За Грузию», для получения ответов на 25 вопросов в парламент вызван министр регионального развития Кахабер Гуледани. Вопросы, в частности, касаются реорганизации, проведённой в 2025 году, в результате которой направление регионального развития было выведено из состава Министерства инфраструктуры Грузии и сформировано в отдельное ведомство, программы поддержки села, проблем высокогорных регионов, а также региональных программ и проектов.



После завершения процедуры интерпелляции регламент предусматривает проведение дебатов, в ходе которых выступят депутаты парламента.





