Кобахидзе подздравил с юбилеем Иванишвили и подчеркнул его роль в руководстве политическими процессами

18.02.2026 10:21





Кобахидзе - То, что в течение последних 4 лет Грузия сохранила мир, продолжила быстрый экономический рост и укрепила свой суверенитет и независимость, заслуга Бидзины Иванишвили





То, что в сложнейший период за последние четыре года Грузия сохранила мир, продолжила быстрый экономический рост и принципиально укрепила независимость и суверенитет, является заслугой Бидзины Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта»), - пишет в социальной сети премьер-министр Грузии.



Как отметил премьер, смена поддерживаемого извне преступного режима требовала особой мудрости и интеллекта. Он добавил, что в 2011 году никто не верил, что в условиях полного попрания демократии и верховенства права возможно изменить режим путём выборов. Однако, по словам Кобахидзе, «то, что все считали невозможным, Бидзина Иванишвили сделал возможным благодаря гроссмейстерским расчётам и ходам».



«Поздравляю Бидзину Иванишвили с 70-летним юбилеем!



Его роль в новейшей истории нашей страны незаменима. В исключительно сложное для Грузии время, когда были попраны демократия, верховенство права, человеческое достоинство, свобода бизнеса, право собственности, свобода СМИ и другие высшие ценности, когда управляемая извне власть создавала постоянную угрозу безопасности страны, Бидзина Иванишвили внёс перелом в жизнь государства. В Грузии утвердились демократия и верховенство права; были восстановлены свобода бизнеса и медиаплюрализм; к руководству страной впервые после восстановления независимости пришла власть, при которой в стране не было войны; экономика и бюджет страны выросли в четыре раза; Грузия вернула независимость и государственный суверенитет.



В 2012 году, в условиях преступного режима, ценой огромного личного риска перелом в жизни страны совершил человек, которому было что терять. Он отложил в сторону собственную безопасность и благополучие и в буквальном смысле посвятил себя освобождению Грузии от криминального управления иностранной агентуры. Такой шаг мог сделать только человек, беззаветно любящий свою Родину.



Наряду с патриотизмом, смена поддерживаемого извне преступного режима требовала особой мудрости и интеллекта. В 2011 году никто не верил, что в условиях полного попрания демократии и верховенства права возможно изменить режим посредством выборов. Однако то, что всем казалось невозможным, Бидзина Иванишвили сделал возможным благодаря гроссмейстерским расчётам и ходам.



Ровно такой же исключительной любви к стране и мудрости потребовало после 2022 года спасение Грузии от развития событий, которое создало для Украины экзистенциальные проблемы. И в этом случае противостояние тяжелейшему давлению и шантажу, осуществлявшимся в отношении нашей страны и лично Бидзины Иванишвили, требовало, с одной стороны, особой любви к Родине и самоотверженности, а с другой - выдающейся мудрости и интеллекта. То, что в сложнейший период за последние четыре года Грузия сохранила мир, продолжила быстрый экономический рост и принципиально укрепила независимость и суверенитет, является именно заслугой Бидзины Иванишвили.



Бидзина Иванишвили утвердил в грузинской политике культуру терпеливой и последовательной работы, отсутствие которой после восстановления независимости привело страну к многочисленным ошибкам. Уверен, что под руководством Бидзины Иванишвили правящая команда и впредь добьётся больших успехов на благо Грузии.



Ещё раз поздравляю Бидзину Иванишвили с юбилеем, желаю ему долголетия и достижения всех поставленных целей», - пишет премьер.





