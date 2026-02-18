Ален Берсе: Отчет комитета Совета Европы против пыток по Грузии вызывает серьезную озабоченность

«Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (CPT) опубликовал сегодня доклад о Грузии, который вызывает серьёзную озабоченность, в том числе в связи с обвинениями в ненадлежащем обращении со стороны полиции во время демонстраций, проходивших в конце 2024 года, - об этом в социальной сети пишет генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.



По его словам, ненадлежащее обращение никогда не может быть оправдано.



«Эти выводы я обсужу на следующей неделе в Совете по правам человека с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили», - пишет Берсе.



Генеральный секретарь подчёркивает, что Совет Европы готов поддержать реформы.



Напомним, что Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (CPT) опубликовал отчёт по итогам визитов в Грузию, состоявшихся 18–29 ноября 2024 года и 21–22 января 2025 года.





