Ален Берсе: Отчет комитета Совета Европы против пыток по Грузии вызывает серьезную озабоченность
18.02.2026 17:21
«Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (CPT) опубликовал сегодня доклад о Грузии, который вызывает серьёзную озабоченность, в том числе в связи с обвинениями в ненадлежащем обращении со стороны полиции во время демонстраций, проходивших в конце 2024 года, - об этом в социальной сети пишет генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
По его словам, ненадлежащее обращение никогда не может быть оправдано.
«Эти выводы я обсужу на следующей неделе в Совете по правам человека с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили», - пишет Берсе.
Генеральный секретарь подчёркивает, что Совет Европы готов поддержать реформы.
Напомним, что Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (CPT) опубликовал отчёт по итогам визитов в Грузию, состоявшихся 18–29 ноября 2024 года и 21–22 января 2025 года.
