Депутат Созар Субари выступил с инициативой об упразднении института губернатора

18.02.2026 18:31





Депутат от партии «Народная сила» Созар Субари выступил с инициативой упразднения института губернатора.



Как заявил на пленарном заседании парламента Грузии Субари, институт губернатора является достаточно устаревшим.



По его словам, лишние звенья замедляют принятие всех решений.



«Я действительно не понимаю, зачем нужны лишние звенья, поэтому либо одно должно быть упразднено, либо другое. В данном случае моё предложение заключается в том, что институт губернатора является достаточно устаревшим. Лично я хорошо знаком с большинством губернаторов, уважаю их как личности, это хорошие и достаточно деятельные люди. Некоторое время я даже курировал это направление, однако считаю, что после создания министерства с достаточно широкими полномочиями это стало лишним звеном», - заявил Субари.





